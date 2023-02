PetExpert en Belgique

La filiale du groupe Trupanion propose désormais une solution d’assurance numérique dans notre pays.

Trupanion est un groupe américain d’assurances pour animaux de compagnie basé à Seattle. Il dispose d’une filiale appelée PetExpert déjà active en Slovaquie et en Pologne. En partenariat avec la KBC, elle déploie en Belgique, depuis ce lundi 20 février, une solution d’assurance numérique. Branchée sur Fuga, le système de gestion utilisé par deux tiers des vétérinaires belges, elle va offrir une solution 100% digitale de la souscription au paiement du prestataire des soins, permettant au propriétaire de l’animal de ne payer qu’une partie minime de la facture.

1.250 euros : le coût annuel moyen d’un animal de compagnie à poils

Malgré les trois millions de chiens et de chats en Belgique, il n’y a que 3% des propriétaires qui sont assurés contre les frais médicaux. Un animal de compagnie coûte en moyenne 1.250 euros par an à son propriétaire, nourriture et frais médicaux compris.

