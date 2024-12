Épargne : la baisse commence aussi auprès des grandes banques

BNP Paribas Fortis a annoncé une baisse de ses taux d’intérêt sur son compte d’épargne. C’est la première grande banque a sauté le pas. Les autres vont-elles suivre ?

BNP Paribas Fortis, une des big four des banques belges, a annoncé une baisse des taux d’intérêt sur les comptes épargne ce jeudi.

La baisse concerne le compte d’épargne Plus, le compte le plus rémunérateur de la banque.

La prime de fidélité passera de 1,25% à 1%.

Le taux de base reste à 0,5%.

Le changement s’appliquera dès le premier janvier 2025.

Cela concerne aussi les marques Fintro et Hello! Bank, qui commercialisent le même compte.

Grandes banques : la grande baisse ?

BNP Paribas Fortis est ainsi la première grande banque à baisser ses taux. Les observateurs estiment que la banque ouvre le bal et que les autres grandes banques, qui ont d’ailleurs des comptes avec des taux plus élevés que “Plus”, vont suivre le pas.

Un peu comme il y a pile un an, mais à l’envers. Les banques annonçaient alors, les unes après les autres, des hausses des taux sur les comptes réglementés. Depuis, les taux n’avaient plus bougé.

Certains, comme ceux de plus petites banques, ont déjà commencé à baisser, ces derniers mois et semaines. Rien que cette semaine, MeDirect et Crelan ont coupé dans les leurs.

C’est que la Banque centrale européenne est dans un cycle de baisse ses taux, et devrait continuer à les réduire lors des prochaines réunions. Ce qui limite le champ d’action des banques et les force même à réduire leurs taux, qui sont légalement liés à ces taux directeurs (les intérêts du compte “Plus” n’étaient pas assez élevés pour être concernés par cette loi). En 2025, les taux des comptes d’épargne devraient donc continuer sur cette trajectoire.