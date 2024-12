Une année 2024 florissante pour le marché belge du crowdfunding

Le financement participatif en Belgique confirme son essor en 2024. De plus en plus d’investisseurs sont attirés par ce type de placements alternatifs. Avec une collecte totale estimée à 123 millions d’euros, le marché montre une dynamique solide et diversifiée, portée par sept plateformes actives. Cette forme d’investissement s’impose comme une solution pertinente, à la fois sécurisée et en phase avec les enjeux environnementaux, sociaux et économiques.

Avec ses sept plateformes agréées (lire aussi l’encadré ci-dessous), le crowdfunding belge continue de séduire. Les 123 millions d’euros levés en 2024 selon les estimations de Look&Fin et les informations publiques publiées par ces acteurs, témoignent de la confiance des investisseurs dans ce modèle. Le financement participatif permet de soutenir des projets variés, qu’il s’agisse d’entreprises en croissance, de projets immobiliers ou encore de rénovations à fort impact énergétique. Ce succès illustre la capacité du secteur à répondre aux attentes des épargnants tout en contribuant à l’économie locale.

Des performances portées par l’innovation et la prudence

Parmi les acteurs du marché, plusieurs plateformes se distinguent par leurs performances et leur capacité à innover. La rigueur dans la sélection des projets reste une priorité pour garantir la sécurité des investissements. L’année 2024 aura ainsi été marquée par un resserrement de la politique de risques de Look&Fin. Ce resserrement a pour impact le renforcement des conditions d’accès au financement pour les emprunteurs. La sélection des dossiers – 120 dossiersen 2024 – a été particulièrement drastique et seuls 0,4% des projets reçus ont été acceptés puis financés via la plateforme.

Un focus croissant sur la rénovation énergétique

Face au ralentissement observé sur le marché immobilier belge, le financement participatif s’oriente de plus en plus vers des projets à forte valeur ajoutée. 82% des dossiers financés en 2024 chez Look&Fin concernaient des rénovations énergétiques de bâtiments existants, un secteur stratégique pour la transition écologique. L’accent mis sur ces projets s’accompagne d’une amélioration des garanties offertes aux investisseurs. Par exemple, certains dossiers bénéficient d’une assurance capital à 100%, avec des montants assurés pouvant atteindre 2 millions d’euros grâce à des partenariats renforcés.

Un engouement durable des investisseurs

Le crowdlending reste un placement très prisé par les épargnants belges, séduits par des rendements attractifs (souvent supérieurs à 5% brut annuel) et des conditions sécurisées. “Le crowdlending est un placement attractif dans l’univers des placements sécurisés. Nous offrons un rendement brut annuel de minimum 5,25% et notre communauté a bien compris qu’elle ne trouvera pas cela ailleurs ! Dès qu’un dossier sécurisé a été ouvert en ligne cette année, il a été systématiquement financé en moins de 5 secondes ! Un record absolu pour notre plateforme”, déclare Frédéric Lévy Morelle, le CEO de Look&Fin. Dans ce contexte, il est devenu extrêmement compliqué d’investir pour de nouveaux investisseurs. Chaque mois, Look&Fin propose à ceux qui n’ont jamais investis un welcome deal, c’est-à-dire avec un accès prioritaire en amont de l’ouverture”, ajoute Frédéric Lévy Morelle.

Ces efforts ont permis d’atteindre des résultats probants pour Look&Fin. Sur l’année 2024, 65 millions d’euros ont été levés via la plateforme, soit +25% de croissance en volume sur le produit Secured A+ (capital 100%).

62,9 millions d’euros de remboursements effectués (+18,33% par rapport à 2023).

Une part significative de ces remboursements (55%) réalisés de manière anticipée (+34% par rapport à 2023)

7,6 millions d’euros d’intérêts versés aux investisseurs en 2024 (+27,87% par rapport à 2023).

Par ailleurs, 91% des investisseurs recommandent le crowdfunding comme solution d’épargne à leur entourage. 70% prévoient de privilégier le crowdlending comme principal mode d’investissement en 2025, selon un sondage réalisé par Look&Fin auprès de sa communauté de 1200 personnes. Ces derniers visent un rendement moyen brut annuel entre 5% et 8% via ces placements sécurisés.

Look&Fin, leader du marché.

L’année 2025 s’annonce prometteuse pour le crowdfunding en Belgique. Les plateformes entendent poursuivre sur cette lancée, avec des ambitions collectives de renforcer leur soutien à la rénovation énergétique et d’accélérer la reprise du marché immobilier. Le marché vise également à répondre à une demande toujours croissante, notamment grâce à des initiatives destinées à attirer de nouveaux investisseurs et à diversifier les opportunités. Les indicateurs économiques et les premiers signaux de reprise laissent entrevoir une nouvelle année record pour le secteur, qui pourrait atteindre des niveaux de collecte encore plus élevés.

Objectif 100 millions d’euros

De son côté Look&Fin, reste pour la douzième année consécutive le leader du marché. L’acteur du crowdlending a drainé 340 millions d’euros depuis ses débuts. 30 millions d’euros d’intérêts ont déjà été reversés en retour à ses investisseurs. La plateforme entend poursuivre en 2025 sa mission de participation au financement de la rénovation énergétique de l’immobilier et ambitionne, d’après les indicateurs économiques et des signaux encourageants de la reprise du marché immobilier, de collecter 100 millions d’euros. 30 millions d’intérêts ont été versés aux particuliers depuis ses débuts.

En Belgique, le secteur du financement participatif est encadré par la FSMA (Autorité des services et marchés financiers), qui agrée les plateformes opérant sur le territoire. Parmi les principales plateformes de crowdfunding agréées, on retrouve : 1. BeeBonds : spécialisée dans le financement de projets immobiliers, BeeBonds permet aux investisseurs de participer à des campagnes à partir de 100 euros. 2. Ecco Nova : cette plateforme orientée vers des projets à impact environnemental, notamment dans le secteur de l’énergie durable. 3. Look&Fin : leader du marché belge, Look&Fin se concentre sur le financement des PME et des projets immobiliers, avec un investissement minimum de 100 euros. 4. Spreds : cette plateforme permet d’investir dans des start-ups et des PME, offrant aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille. 5. WinWinner : spécialisée dans le financement des entreprises en croissance, WinWinner facilite le lien entre les entrepreneurs et les investisseurs. 6. Bolero Crowdfunding : branche de la plateforme d’investissement Bolero, elle offre des opportunités d’investissement dans des PME belges. 7. Lita.co : plateforme dédiée à l’investissement dans des entreprises à impact social et environnemental positif.