« Préparez-vous à un krach » prévient l’expert de la finance Kiyosaki 

L’auteur du best seller « Rich Dad, Poor Dad », Robert Kiyosaki, a de nouveau mis en garde contre un krach à venir dans un tweet publié au cours du weekend.

Selon Robert Kiyosaki, principalement connu pour son ouvrage de conseils financiers à succès “Rich Dad, Poor Dad” sorti en 1997 et vendu à 40 millions d’exemplaires, nous allons connaître bientôt un nouveau krach. L’auteur américain a publié cette mise en garde ce week-end sur Twitter, rapporte le site spécialisé investing.com.

Sitting in favorite Japanese restaurant. Food great prices low. The place is empty on Sat night. Employees do not have to be economists to know something is wrong. Please be smart. Don’t believe Biden, Yellin, Fed. Prepare for crash. Buy gold, silver BC. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 25, 2023



En français dans le texte: « Assis dans son restaurant japonais préféré. La nourriture est excellente, les prix sont bas. Le samedi soir, l’endroit est vide. Les employés n’ont pas besoin d’être des économistes pour savoir que quelque chose ne va pas. Soyez intelligents, s’il vous plaît. Ne croyez pas Biden, Yellin, la Fed. Préparez-vous au krach. Achetez de l’or, de l’argent BC.«

Kiyosaki semble ainsi souligner que l’économie va plus mal que le discours officiel ne veut bien l’admettre, réitérant son conseil d’acheter des métaux précieux et du bitcoin pour se préparer au crash des marchés qui est selon lui bientôt inévitable.

En septembre 2022, l’expert avait déjà mis en garde contre le “plus grand krach boursier de l’Histoire”.

Ce que ne se privent pas de rappeler ses followers sur le réseau social. L’un d’entre eux demandent: « Quand monsieur? Vous dites cela depuis des années« . Un autre lui lance: « Un jour, vous aurez raison, Robert, mais combien de décennies se sont écoulées depuis que vous avez lancé ce discours catastrophiste ? Ne dites-vous pas cela depuis le krach de 2008-2009 ? »

Wen crash sir? You’ve been saying this for years — gnome sayyin (@gnome_sayyin) June 25, 2023



One day you will be correct Robert, but how many decades have passed since you started this doom and gloom? Haven't you been saying this since the 2008-2009 crash? — American Man✌ (@fredwilliams77) June 25, 2023



Un autre, encore, lui rappelle sa mise en garde de septembre dernier, constatant que rien ne s’est passé.

Yo Robert you called a crash in Sept/Oct 22! And no crash, fortunately a few saw through the smoke screens! Ha — Greg (@crypt0_greg) June 25, 2023



Pour Kiyosaki, ce futur krach boursier – s’il devait se produire – offre des perspectives inédites aux investisseurs. C’est un moment propice pour faire des investissements dans un marché à bas prix et percevoir ensuite des rendements élevés. Il estime aussi que la période est idéale pour investir dans les cryptomonnaies. « Wait and see« ,… comme on dit outre-Atlantique.