Les nouveaux bons d’Etat rapporteront moins que beaucoup de comptes d’épargne

Avec à peine du 2 % net, les futurs bons d’Etat qui seront proposés à la souscription dès ce jeudi sont nettement moins intéressants que celui à un an émis en septembre mais aussi que les meilleurs comptes d’épargne du moment.

Du 30 novembre au 8 décembre, il sera donc possible de souscrire à deux nouveaux bons d’Etat à cinq et huit ans. Un coupon brut de 2,60 % et un autre de 2,90 % seront proposés par l’Agence de la dette aux investisseurs et aux épargnants. Après prélèvement du précompte mobilier normal de 30 %, le rendement net proposé se montera pour le bon à cinq ans à 1,82 % et à 2,03 % pour celui à huit ans.

Moins que le bon Van Peteghem

Après le succès phénoménal du bon à un an émis en septembre dernier, faut-il aussi se ruer sur ces nouvelles émissions publiques ? A priori, non. Ce n’est pas vraiment une bonne affaire. On est loin en effet des 2,81 % qu’offrait le bon à un an émis en septembre, qui bénéficiait, rappelons-le, d’un précompte réduit de moitié (15 %). En clair, la différence de rendement avec le bon Van Peteghem se monte pour le bon à cinq ans à 1 pour cent net ! C’est d’autant moins intéressant qu’il faut pouvoir être en capacité de bloquer son argent pendant cinq, voire huit ans, ce qui n’est pas là la portée de tous. Surtout, ce n’est pas le cas pour le compte d’épargne. Or, avec un rendement net tournant autour des 2 %, les futurs bons rapporteront moins que les meilleurs les comptes d’épargne du moment.

Moins que les meilleurs comptes d’épargne

Au total, une petite dizaine de comptes d’épargne affichent actuellement un taux global (taux de base + prime de fidélité) d’au moins 2 %. De ce point de vue-là, le livret le plus intéressant du marché est pour le moment le nouveau compte Essential de MeDirect qui offre net de précompte 2,8 % d’intérêt… taux de base de 2 % compris (sans conditions particulières) ! Certaines banques relèveront par ailleurs leurs conditions dès ce vendredi 1er décembre. Il y aura ainsi plusieurs comptes (à prime de fidélité élevée) qui offriront du 3 % net (sous certaines conditions : versement mensuel limité, par exemple). Ce sera notamment le cas pour des comptes de Beobank (3,10 % même), ING, Santander ou encore le compte d’accroissement d’Argenta, dont le taux de base passera de 0,75 à 1,20 % avec une prime de fidélité de 1,80 %, soit un rendement global net de 3 % tout rond.