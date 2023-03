Le compte d’épargne en ligne de l’Etat offre le taux d’intérêt le plus élevé du marché belge

A mi-chemin entre un livret d’épargne classique et un compte à terme, ce produit offre pour le moment le taux d’intérêt le plus élevé du marché belge.

Au cours des six derniers mois, les Belges ont placé pas moins de 596 millions d’euros sur e-Depo, le compte d’épargne en ligne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), un organe du service public fédéral Finances. A mi-chemin entre un livret d’épargne classique et un compte à terme, ce produit offre pour le moment le taux d’intérêt le plus élevé du marché belge: 2,90% brut, soit 2,03% net de précompte.

Alors que la rémunération du livret plafonne à 1% dans la plupart des banques, malgré la remontée des taux, la formule séduit un nombre grandissant de Belges. Rien que pendant le mois de février, près de 3.000 particuliers et entreprises ont ouvert un compte auprès de la CDC, selon les chiffres fournis par le SPF. Au total, e-Depo abrite désormais 1,3 milliard d’euros. A titre de comparaison, la dernière collecte des bons d’Etat a permis de lever (seulement) 260 millions d’euros.

3% le mois prochain?

“Le succès du compte vient de son rendement, qui devrait d’ailleurs probablement dépasser les 3% brut le mois prochain”, indique Nicolas Claeys, expert en placements chez Testachats. Le taux est en effet revu chaque mois à la hausse ou à la baisse en fonction du taux à un an des OLO (obligations belges). La formule est intéressante pour l’épargnant qui laissera son argent sur le compte durant toute une année. Pour être rémunérés, les dépôts doivent en effet rester sur le compte pendant 12 mois. Les retraits anticipés ne produiront donc aucun intérêt.

A l’heure où la planète finance est une nouvelle fois ébranlée, le compte a également de quoi rassurer ceux qui s’inquiètent pour leurs économies. “Pour ceux qui ont une épargne supérieure à la protection offerte par le système de garantie des dépôts – autrement dit plus de 100.000 euros – placer son argent sur e-Depo permet de bénéficier d’une garantie illimitée de l’Etat belge”, souligne Nicolas Claeys.