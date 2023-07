Fonds flexibles: des performances semestrielles positives

En dépit de six premiers mois satisfaisants, une majorité de fonds flexibles ont continué de subir des sorties nettes parfois importantes, notamment chez les fonds les plus prudents. Les produits d’épargne-pension se sont comparativement mieux comportés.

Les fonds mixtes représentent encore la majeure partie des produits de placement détenus par les investisseurs belges, soit environ 47% des encours sous gestion du secteur belge des fonds à la fin 2022 (chiffres de la Belgian Asset Managers Association). Après une année 2022 traumatisante durant laquelle une infime minorité des produits flexibles sont parvenus à garder la tête hors de l’eau, le contexte s’est avéré beaucoup plus favorable durant les six premiers mois de 2023. Les marchés boursiers se sont orientés à la hausse et les banques centrales des pays développés sont en train d’arriver à la fin de leur resserrement monétaire.

Les fonds d’épargne-pension ont connu un premier semestre positif, avec une progression moyenne de 5,6% pour les 19 fonds commercialisés en Belgique, les meilleures performances ayant été dégagées par les fonds dynamiques (+6,7%), avec en tête Belfius Pension Fund High Equities (ISIN BE0159537696) qui s’est adjugé plus de 8%. Le semestre a également été marqué par un net recul de la volatilité et par des apports nets qui sont restés positifs pour la catégorie. A l’inverse, des arbitrages ont été constatés en sortie des produits plus défensifs, et en faveur des produits mixtes et dynamiques.

Apports en berne

Les fonds mixtes flexibles représentent un contingent beaucoup plus important chez les investisseurs belges. Durant le premier semestre 2023, notre échantillon de 53 produits a enregistré une progression moyenne de 4,2% avec, ici aussi, une performance plus soutenue des fonds agressifs (+6,5%) par rapport aux fonds modérés (+4%) ou prudents (+3,5%). Sur les cinq dernières années, la performance annualisée reste en moyenne plus favorable pour les fonds flexibles (+4,3% en moyenne pour les flexibles agressifs contre 2,6% pour les fonds d’épargne-pension dynamiques).

En dépit de leur performance positive, les produits flexibles ont continué de subir un exode des investisseurs, avec des encours qui ont encore reculé de 4,3 milliards d’euros pour notre échantillon. Un exode qui a plus particulièrement touché les fonds d’allocation modérée ou prudente. Si la situation est plus favorable pour les fonds d’allocation flexible (qui ont le plus de liberté dans leur allocation entre les différentes classes d’actifs) ou d’allocation dynamique, rares ont toutefois été les produits qui ont enregistré des apports nets positifs. R-co Valor est clairement le fonds qui continue à avoir les faveurs des investisseurs, avec une valeur nette d’inventaire (VNI) qui a progressé de 9% tandis que les encours ont explosé de 18%.

Revenus périodiques

Une autre catégorie importante dans le segment des fonds mixtes sont les produits qui n’ont pas spécialement pour objectif de dégager une progression de leur VNI, mais de délivrer un rendement attractif et régulier. La performance de ces produits est donc généralement plus faible, mais avec un rendement (distribué mensuellement, trimestriellement ou annuellement) qui tournait (en moyenne) autour de 4,1% à la fin du premier semestre, chiffre en hausse par rapport à la fin 2022 (3,8%). La hausse des taux obligataires permet aujourd’hui à ces produits de proposer des rendements plus attrayants aux investisseurs.

Dans ce domaine, le fonds Allianz GIF – Income and Growth (ISIN LU0964807845) reste la référence, avec ses 42 milliards d’euros en encours sous gestion, ses cinq étoiles chez Morningstar et une progression de 8% enregistrée sur le premier semestre 2023. Ce produit explique à lui seul la progression des encours pour cette catégorie de fonds (+2,3 milliards d’euros au premier semestre).

Et les gagnants sont…

Nous avons repris dans le tableau ci-dessous les 20 fonds flexibles de notre échantillon ayant affiché les plus fortes performances durant le premier semestre, en se limitant toutefois à un seul fonds par gestionnaire. Les produits agressifs et certains fonds flexibles ont profité de la forte remontée des marchés boursiers pour dégager des performances très intéressantes grâce à leur positionnement marqué sur les Bourses.

En tête du classement, nous trouvons le fonds DNCA Invest Evolutif, qui figurait parmi les meilleurs de sa catégorie au milieu de la décennie précédente avec des actifs sous gestion qui dépassaient à l’époque 500 millions d’euros. Le fonds a ensuite subi un certain désamour de la part des investisseurs, en raison de performances moins attractives et du départ en 2017 de Xavier Delaye, cofondateur de DNCA Finance et gestionnaire historique du produit.

AUGUSTIN PICQUENDAR © pg

La stratégie n’a toutefois pas fondamentalement évolué depuis, avec une exposition sur les actions qui peut varier de 30 à 100% (actuellement autour de 60%) sur des grandes capitalisations européennes (LVMH, ASML, Air Liquide) ou américaines (Microsoft, Uber), accompagnées d’une importante poche obligataire fortement exposée sur la dette d’entreprise (25% des encours). “Le marché du crédit aux entreprises a poursuivi sur sa bonne dynamique actuelle avec une pléthore de nouvelles émissions”, explique Augustin Picquendar, gestionnaire du fonds, qui souligne avoir profité de l’engouement de l’intelligence artificielle (notamment au travers de Microsoft) et avoir positionné progressivement son portefeuille de manière plus défensive vers la fin du trimestre. “Les résultats qui seront publiés durant les prochaines semaines devraient permettre de se faire une meilleure idée du potentiel de la fin 2023.”

Le reste du classement nous permet de retrouver des noms bien connus, avec notamment des produits très populaires chez les investisseurs belges comme R-co Valor, Lazard Patrimoins Croissance ou Flossbach von Storch Multiple Opportunities, qui se sont bien repris après un exercice 2022 en demi-teinte.

Certaines stratégies plus prudentes, affichant une volatilité plus limitée, ont également réalisé de bonnes performances durant le semestre écoulé, notamment chez ETHNA-Aktiv, DWS Concept Kaldermorgen ou encore Echiquier ARTY.