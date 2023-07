Ces dernières semaines, plusieurs banques ont annoncé de nouvelles hausses des taux de leurs comptes d’épargne. Une bonne nouvelle pour les épargnants belges. Mais quelle banque offre le compte avec le meilleur rendement et surtout, quel est le compte le plus adapté à votre profil? Comparez plus de 80 offres.

Gagnez de l’argent sans risque et sans lever le petit doigt, c’est le rêve de nombreux Belges. Surtout à une époque où l’inflation pèse sur leurs finances. Placer une partie de son salaire, même minime, sur un compte d’épargne peut, dès lors, être un choix intéressant puisqu’il permet de faire croître l’argent qui y dort. Mais est-ce vraiment rentable? Et à quelle banque doit-on le meilleur rendement?

Il est évident qu’il ne faut pas s’attendre à un rendement à deux chiffres. Les taux des comptes d’épargne ne dépassent que rarement les 2%. Et encore… Généralement, il s’agit de petites banques qui n’existent qu’en ligne. Les grosses banques, elles, se contenteront de hausses plus faibles qui tiennent davantage de la symbolique. Il faut dire, toute augmentation des taux leur coûte assez cher, étant donné qu’elles gèrent plus ou moins 2/3 de l’épargne en Belgique, donc environ 200 milliards d’euros.

Un taux d’épargne à plus de 2%, c’est possible en Belgique? Oui… mais! Si au total, 8 comptes d’épargne offrent des taux égaux ou supérieurs à 2%, votre rendement final dépendra de votre profil d’épargne.

Choisir le compte qui correspond à son profil d’épargne

Vous cherchez à faire fructifier votre argent? Découvrez la formule qui vous convient le mieux! Car s’il est vrai que certaines banques se distinguent des autres grâce à un taux global particulièrement alléchant, il faut s’avoir qu’un compte d’épargne se divise en deux taux distincts: le taux de base, et le taux de fidélité. Ne vous référez donc pas uniquement au taux global et analysez l’offre des banques belges en détail.

« Il y a des comptes qui sont plus intéressants quand on fait des versements et des retraits réguliers », nous expliquait en janvier dernier Nicolas Claeys, analyste financier chez Test-Achats Invest. « Là, il vaut mieux privilégier un compte qui offre un taux de base élevé. Par contre, quelqu’un qui ne compte pas toucher à son épargne pendant plusieurs années, là il peut choisir un compte qui offre une combinaison taux de base et prime de fidélité élevé. On peut alors regarder le rendement total. »

Taux de base VS taux de fidélité



Le revenu d’intérêt provenant d’un compte d’épargne comprend trois éléments :

– Taux de base: vous recevez un intérêt par jour que votre argent est sur votre compte d’épargne. Cette ‘commission’ est un pourcentage sur une base annuelle et vous la recevrez une fois par an sur votre compte.

– Taux de fidélité: il s’agit d’une sorte de récompense pour les épargnants fidèles. Cette prime ne vous sera versée que si vous laissez votre épargne sur votre compte douze mois d’affilée.

– Taux global: cela équivaut à la somme du taux de base et du taux de fidélité.

Meilleur rendement: comparez les comptes d’épargne

On a rassemblé dans cet article l’ensemble de tous les comptes d’épargne disponibles en Belgique. Découvrez ici un comparatif de ces offres pour voir celui qui propose le meilleur rendement. La banque Santander promet le taux global le plus avantageux (2,50%) avec son compte d’épargne Vision Max (seulement si vous possédez entre 125.000 et 200.000€). Pour ce qui est du taux de base, c’est vers la banque Izola qu’il faut se tourner (taux de 1,40%). Enfin, pour une prime de fidélité élevée, misez sur le compte d’épargne Fidelity Épargne de MeDirect (1,70%).