Cinq bonnes pratiques pour améliorer sa santé financière en 2024

Définir un budget, épargner, investir… En 2024, prenez soin de votre santé financière. Comment? En mettant en place des actions concrètes. On vous guide pas à pas.

42% des Belges n’aiment pas s’occuper de leurs finances, selon une récente enquête de Febelfin. Il est pourtant essentiel de pouvoir gérer son budget correctement pour éviter les ennuis. Mais pourquoi un tel manque d’enthousiasme de la part des Belges? C’est bien simple: leurs connaissances sur le sujet laissent à désirer… Or, les personnes moins informées de leur santé financière seraient moins enclines à s’en occuper et donc plus susceptibles d’avoir des soucis d’argent.

Ils arrivent à payer sans contact, à effectuer des opérations bancaires en ligne et à suivre leur administration financière quotidienne. Mais quand il s’agit d’aborder des sujets plus complexes – comme les investissements, les emprunts ou encore la retraite (épargne-pension), les choses se corsent.

Quelques pistes pour mieux gérer son argent

Vous vous sentez concerné? Faites de votre santé financière un objectif pour l’année 2024 et adoptez les bons réflexes pour l’améliorer.

Définir un budget mensuel

Avant de vous lancer dans des projets d’investissement et d’épargne, prenez le temps d’analyser vos revenus et dépenses mensuels. Cela vous permettra de savoir exactement ce que vous faites de votre argent. Mais surtout, cet exercice vous permettra d’identifier les catégories de dépenses superflues dans lesquelles vous pourriez faire des économies.

Pour ce faire, rassemblez les informations suivantes:

Vos revenus nets : et ce compris le salaire ou allocations de chômage, les allocations familiales, le pécule de vacances, les primes, le fruit de vos investissements…

: et ce compris le salaire ou allocations de chômage, les allocations familiales, le pécule de vacances, les primes, le fruit de vos investissements… V os dépense s fixes mensuelles et annuelles : à savoir le loyer/remboursement de prêt hypothécaire, vos assurances, votre abonnement télécom, votre abonnement aux transports en commun, votre épargne…

: à savoir le loyer/remboursement de prêt hypothécaire, vos assurances, votre abonnement télécom, votre abonnement aux transports en commun, votre épargne… Vos dépenses occasionnelles ou variables : on parle notamment des courses, des soins de santé, des loisirs, des animaux domestiques…

: on parle notamment des courses, des soins de santé, des loisirs, des animaux domestiques… N’oubliez pas les diverses taxes et impôts.

Vous avez peur d’oublier quelque chose? La FSMA propose un outil pratique sur sa plateforme Wikifin: le calculateur de budget.

Renégocier ses contrats

Après analyse de vos dépenses, vous estimez que vous payer beaucoup trop pour votre énergie. Votre situation a changé et il serait temps de revoir certaines polices d’assurance? Comparez les offres sur le marché ou renégociez vos différents contrats. Peut-être trouverez-vous mieux et moins cher ailleurs…

Notez que d’ici fin 2024, il sera possible de résilier une assurance gratuitement et moyennant un mois de préavis.

Anticiper ses dépenses

Mensualisez vos grosses dépenses annuelles fixes, comme votre assurance incendie ou votre précompte immobilier. Pour ce faire, divisez le montant total par 12, et mettez de côté chaque mois le résultat obtenu. Ainsi, quand la facture arrive, il ne vous suffira plus qu’à aller chercher l’argent économisé jusqu’ici et de payer tout en une seule fois.

Là encore, vous avez peur d’oublier? Programmez un ordre permanent sur une base illimitée. De cette manière, vous vous assurez que la somme partira automatiquement sur votre compte d’épargne. Et si la facture augmente? Adaptez simplement le montant de votre ordre permanent.

Reprendre le contrôle de ses finances

Vous avez souscrit un ou plusieurs crédits (à la consommation, hypothécaire…)? Repartez sur de bonnes bases en 2024. Pour ce faire, deux choix s’offrent à vous:

Vous pouvez racheter votre crédit immobilier : cela vous donne l’opportunité de renégocier les conditions liées à l’emprunt pour qu’elles soient à votre avantage: faire baisser le taux, les mensualités et la durée.

: cela vous donne l’opportunité de renégocier les conditions liées à l’emprunt pour qu’elles soient à votre avantage: faire baisser le taux, les mensualités et la durée. Vous pouvez regrouper vos crédits: dans ce cas-ci, il ne s’agit pas de renégocier un prêt, mais plutôt de reprendre plusieurs prêts existants pour n’en posséder qu’un seul. Cela permet de n’avoir qu’une seule mensualité.

Si vous en avez la possibilité, remboursez en tout ou en partie vos dettes. Faites-en une priorité avant de penser à votre épargne.

Se constituer une épargne

Pensez à court et à long terme. Il est possible de se constituer une épargne de précaution, dite à court terme, dans laquelle vous pourrez piocher à tout moment. Pratique en cas de grosses dépenses inattendues. Dans ce cas-ci, optez pour un taux de base élevé afin d’optimiser vos intérêts.

Plus classique, on a l’épargne à long terme, qui vous permet d’économiser de l’argent pour un projet futur. Achat d’une maison, départ à la retraite… Les raisons d’épargner sont nombreuses. Dans ce cas-ci, il est plus judicieux d’opter pour un taux de fidélité élevé.

