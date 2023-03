Dès 2024, la plateforme de vente en ligne Vinted devra déclarer l’identité de ses gros vendeurs au fisc. Dans le viseur des autorités fiscales? Les utilisateurs qui gagnent plus de 2.000 euros par an ou qui vendent plus de 30 articles.

Vous avez récemment fais le tri dans vos affaires et souhaitez vous débarrasser des vêtements que vous ne portez plus ou de cet objet de décoration qui prend désormais la poussière? Si beaucoup optent pour des plateformes telles qu’Ebay ou 2ememain, un autre site de revente a peu à peu pris du galon et s’impose désormais comme une référence en la matière: Vinted. Le succès de telles plateformes n’est pas sans conséquence pour leurs nombreux utilisateurs… Simple vide-grenier pour certains, véritable business pour d’autres, le fisc vous tient désormais à l’œil!

De quoi est-il question?

Vous avez récemment reçu un mail de la plateforme Vinted vous informant d’une mise à jour de sa Politique de confidentialité ? Ne le jetez pas à la corbeille, ce message n’est pas à prendre la légère. Surtout si vous êtes un habitué ET vendeur assidu.

Parmi les nouveautés annoncées, une ligne en particulier vous intéresse: « Nous avons précisé la manière dont nous traitons les données personnelles te concernant dans le but de : nous conformer à la législation fiscale, notamment aux exigences en matière de déclaration (2.8.3). »

Entendez par là que le fruit de vos ventes sera bientôt observé à la loupe. Une nouvelle directive (DAC 7) a en effet été publiée le 25 mars 2021 au Journal Officiel de l’Union Européenne. Désormais approuvée, elle sera prochainement implémentée en Belgique. La DAC 7 impose aux opérateurs de plateformes de partager les informations des revenus générés via ladite plateforme à l’administration fiscale du pays où réside le vendeur. Et Vinted n’échappe pas à la règle…

Ce que cela signifie pour vous

Concrètement, cela signifie que Vinted devra communiquer aux autorités fiscales le montant des revenus perçus par le vendeur, ses coordonnées bancaires et sa date de naissance. Pas de panique, les utilisateurs occasionnels ne sont pas concernés par cette nouvelle directive. Seuls les gros vendeurs devront fournir ces informations à la plateforme, à savoir:

toute personne gagnant plus de 2.000 euros par an ;

tout personne vendant plus de 30 articles.

Comment? Toute personne concernée recevra un email de Vinted avec un formulaire DAC 7 à compléter et renvoyer. Et pas question de déroger à la règle: si vous refuser de vous soumettre à cette directive, le site Vinted prévient : elle se verra dans l’obligation d’agir et de restreindre partiellement l’accès à la plateforme.

Vos revenus imposés?

Une fois les informations données, les autorités fiscales pourront taxer vos revenus. Mais là encore, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Tous les vendeurs ne seront pas soumis au même taux d’imposition: