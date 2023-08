Le fisc sait exactement ce que vous gagnez en ligne!

Les plateformes numériques telles que 2ememain.be, Airbnb, Uber, Vinted et Facebook Marketplace devront désormais déclarer aux autorités fiscales les revenus que les prestataires gagnent via leur intermédiaire. Les personnes qui louent régulièrement leur logement ou vendent fréquemment des articles en ligne ne pourront plus dissimuler ces revenus au fisc.

L’Union européenne a créé une obligation de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques en apportant une sixième modification à la directive européenne sur l’assistance, connue sous le nom de DPI-DAC7. Outre les données relatives aux paiements, les opérateurs de plateformes numériques doivent également collecter et communiquer à l’administration fiscale du pays où ils sont enregistrés les informations sur les vendeurs ou les prestataires de services, qui vendent via leur site. La DPI-DAC7 inclut des informations non seulement sur les ventes de biens, mais aussi sur la location de biens immobiliers et de matériel de transport, ainsi que sur les activités de l’économie du partage.

« Les autorités fiscales disposeront ainsi d’un outil de contrôle supplémentaire pour vérifier si les personnes déclarent correctement leurs revenus que cela soit en ligne ou pas, dans leur déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques », explique Mark Delanote, avocat fiscaliste. Il a coordonné l’élaboration du plan de réforme fiscale du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (cd&v). « Désormais, ces informations seront échangées automatiquement chaque année entre les autorités fiscales des Etats membres de l’Union européenne pour lesquels ces données sont pertinentes ».

Si moins de 30 transactions ont été effectuées sur l’année et que la contrepartie totale est inférieure à 2 000 euros, alors aucune information ne doit être fournie.

Les plateformes numériques doivent également communiquer aux vendeurs les informations qu’elles déclarent aux autorités fiscales, telles que le nom du prestataire, le nombre de transactions, le revenu annuel et l’adresse. Les plateformes sont responsables de l’exactitude de ces informations. Les autorités fiscales peuvent relier les informations obtenues à la déclaration d’impôt du contribuable concerné et vérifier ainsi si tous les revenus ont été correctement déclarés. S’il s’avère, par exemple, qu’une personne a gagné un revenu supplémentaire important par le biais de plateformes numériques l’année dernière, les autorités fiscales peuvent également ouvrir des enquêtes sur les années précédentes et imposer des cotisations et des amendes supplémentaires.

Hobby ou profession ?

« Le DPI- DAC7 n’a pas introduit l’imposition des revenus provenant de ces activités », précise Mark Delanote. « Cela existait déjà dans la législation belge. Pensez aux règles fiscales sur les revenus immobiliers résultant de la location d’un appartement, ou sur les revenus divers via la sous-location d’un bien immobilier. »

De même, il existe des règles spécifiques pour les revenus obtenus par le biais de l’économie circulaire (ou de partage). Il s’agit d’un système dans lequel un individu fournit des services, tels que du baby-sitting ou du jardinage, à d’autres individus par le biais d’une plateforme numérique reconnue. « Si ces revenus ne dépassent pas 7 170 euros sur une base annuelle – ce qui est le plafond indexé de cette année – les autorités fiscales les considèrent comme des revenus divers », explique Mark Delanote. « Ceux-ci sont imposés au taux de 20 %. Mais comme un taux forfaitaire de 50 % peut également être appliqué, ces revenus ne sont en pratique imposés qu’à hauteur de 10 %.

Ceux qui gagnent des sommes plus importantes en rendant des services via des plateformes numériques reconnues risquent de se retrouver au cœur d’un débat afin de savoir si ces activités sont encore un hobby ou une profession (secondaire). « Pour ceux qui génèrent plus de 7 170 euros de revenus par an grâce à l’économie de partage, ces activités seront, sauf preuve du contraire, considérées comme des activités professionnelles », explique Mark Delanote. Elles seront alors également soumises aux taux d’imposition progressifs classiques allant jusqu’à 50 % (auxquels s’ajoutera la taxe communale additionnelle, ndlr). »

Pour ceux qui ne relèvent pas de ce régime spécifique, il faut toujours vérifier si les activités sont professionnelles ou non. Cela dépend du volume des opérations, de la manière dont on se présente, etc. « En cas de passage dans la catégorie des revenus professionnels, l’impact peut être important, car cela peut entraîner des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de taxe sur les ventes et de sécurité sociale », prévient Mark Delanote. « De plus, des amendes et des révisions sur les années précédentes pourraient également en résulter.

Revenus des crypto-monnaies

Dans un avenir proche – à partir du 1er janvier 2026 – les revenus des crypto-actifs connaîtront le même sort. Les fournisseurs de crypto-actifs devront également collecter des informations à ce sujet, qui seront ensuite échangées entre les États membres. « Si ces informations n’étaient pas déjà connues des autorités fiscales, l’investisseur en crypto-actifs risque de se voir infliger une amende ou une lettre de mise en demeure », prédit Mark Delanote.

Ainsi, avec cette nouvelle obligation de déclaration, une septième modification sera apportée à la directive européenne sur l’assistance. Celle-ci deviendra alors la DAC8. Ainsi, de plus en plus de règles fiscales européennes globales émergent systématiquement. « Il n’est pas question d’harmonisation pour l’instant », conclut M. Delanote. « À l’avenir, il n’est pas exclu que les plateformes européennes soient soumises à une taxe européenne. Mais ce n’est certainement pas encore dans le champ politique actuel. »