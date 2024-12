Révolution télécoms en Belgique : Digi et la nouvelle vague de consommateurs plus critiques

On observe un changement de comportement important au sein des consommateurs des télécoms en Belgique, avec une baisse de la fidélité aux opérateurs traditionnels et un virage vers des offres plus flexibles et économiques, boosté par l’arrivée de nouveaux acteurs aux prix très compétitifs tel que Digi.

Le marché des télécoms en Belgique est en pleine ébullition, avec l’arrivée la semaine dernière d’un nouvel opérateur, Digi, qui casse les prix. Les consommateurs belges deviennent aussi de plus en plus critiques face aux packs traditionnels proposés par les fournisseurs. Ils se tournent de plus en plus vers des solutions plus personnalisées et économiques.

Succès des opérateurs alternatifs

Une étude du comparateur CallMePower montre que, bien que plus de 80 % des ménages restent fidèles aux opérateurs traditionnels (Orange, Proximus, Telenet, VOO), on observe une diminution de 8 % des souscriptions à ces fournisseurs entre 2022 et 2024. Les opérateurs alternatifs, comme UNDO, Mega Telecom, et BASE, ainsi que le nouveau petit venu Digi, attirent de plus en plus de consommateurs avec des offres compétitives.

En parallèle, les opérateurs traditionnels réagissent en modifiant leurs offres et en développant des marques à bas prix (hey!, Mobile Vikings, Scarlet). Digi, le nouveau venu, bouscule encore plus les codes du marché avec son offre de prix cassés sur ses abonnements (5 euros par mois des appels et SMS illimités et 15 GB de data mobile). La concurrence a rapidement réagi à cette offre agressive. Orange a ajusté les tarifs de sa marque à bas coûts “hey !”, en proposant un abonnement identique à celui de Digi pour 5 euros au lieu de 7. Un peu plus tard, Proximus leur a emboité le pas en annonçant une offre à 10 euros par mois pour 8 GB de data via sa filiale low cost Mobile Viking.

Les packs télécoms en déclin

Les packs (combinant internet, télévision, téléphone, etc.) perdent de leur attrait. En 2024, 82 % des ménages souscrivent encore à des packs, mais la part des offres séparées a augmenté, passant de 11 % en 2022 à 18 % en 2024. Cette tendance révèle que de plus en plus de consommateurs optent pour des abonnements séparés afin de réaliser des économies.

L’IBPT souligne que les consommateurs peuvent économiser jusqu’à 663 euros par an en comparant et choisissant des offres individuelles. Par exemple, l’abonnement « BASE Limited Internet + Mobile 8 GB » est actuellement à 42 € par mois, mais en choisissant séparément BASE et hey telecom ou Digi, il est possible d’économiser jusqu’à 10 euros par mois.

La ligne fixe délaissée

« Les ménages examinent d’un oeil plus critique ce dont ils ont réellement besoin et comparent tous les abonnements sur cette base. Par conséquent, les Belges sont moins nombreux à conserver un abonnement à une ligne fixe, et se contentent d’un abonnement mobile. Bien que la télévision traditionnelle reste populaire, on observe un léger passage à des abonnements sans décodeur TV », explique Maaike Zahn, experte en télécommunications chez CallMePower.

Les experts prévoient que la tendance actuelle se poursuivra : les ménages opteront de plus en plus pour des abonnements séparés et moins chers, mieux adaptés à leurs besoins. De plus, CallMePower s’attend à une hausse des changements de fournisseur, stimulée par la disparition de Zuny en janvier 2025, l’évolution des offres de Digi et les ajustements tarifaires des autres opérateurs.