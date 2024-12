L’arrivée de Digi, nouvel opérateur télécom sur le marché belge, bouleverse le secteur grâce à une offre très compétitive : appels et SMS illimités, 15 GB de data pour seulement 5 euros par mois. Comment réagissent les autres opérateurs télécom ?

C’est le branle-bas de combat dans le secteur des télécoms en Belgique, avec l’arrivée du Digi et son offre de prix cassés sur ses abonnements. L’offre actuelle de l’opérateur en Belgique propose au prix ultra-compétitif de 5 euros par mois des appels et SMS illimités et 15 GB de data mobile. Cette offre est disponible dans tout le pays, mais elle reste toutefois minimaliste pour un service de base: pas de 5G, pas d’appels en dehors de l’Union européenne, et uniquement des abonnements mobiles (pas de packs combinés avec Internet ou TV).

La concurrence réagit à cette offre agressive. Orange a rapidement ajusté les tarifs de sa marque à bas coûts “hey !”, en proposant un abonnement identique à celui de Digi pour désormais 5 euros au lieu de 7, à partir du 18 décembre. La marque low-cost propose aussi d’autres offres compétitives : 9 euros pour 25 GB, 14 euros pour 50 GB et 25 euros pour 160 GB, toujours avec appels et SMS illimités inclus.

Un ajustement chez Proximus

Les yeux se tournent aussi vers l’opérateur Proximus. Va-t-il aussi ajuster ses tarifs pour rester dans la course aux meilleurs tarifs ? Ce dernier ne prévoit pas encore d’annonce immédiate de réduction de ses tarifs. Mais, il envisage des ajustements pour ses marques low-cost, Scarlet et Mobile Viking qui sont les plus comparables à celles de Digi. « On n’exclut rien du tout », déclare Haroun Fenaux le porte-parole de Proximus à La Meuse. « Mais c’est encore un peu tôt. » L’opérateur se défend en affirmant que Digi cible une clientèle différente, avec une offre “de base” dépourvue de services tels que la 5G ou les appels en dehors de l’Union européenne.

Si l’offre de Digi est encore assez limitée actuellement, l’opérateur développe son propre réseau 4G/5G, laissant entrevoir des évolutions futures, avec l’introduction de la 5G en 2025, une expansion de son offre fixe à Bruxelles, et l’ouverture de boutiques physiques. Ce qui pourrait encore intensifier la pression sur les autres acteurs du marché.