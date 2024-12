L’offre de Digi révolutionne les prix, Proximus en souffre sur les marchés

A partir de cinq euros par mois, le quatrième opérateur casse les prix, comme annoncé. Même si l’offre ne sera pleinement disponible tout de suite. Proximus continue à perdre des plumes en bourse. Préoccupant?

Digi, le quatrième opérateur télécom en Belgique, a lancé mercredi sa première offre commerciale. Celle-ci propose appels, SMS et 15 GB d’internet mobile pour un prix de 5 euros par mois. L’offre est disponible dans tout le pays.

Voilà pour le slogan, qui fait déjà du mal à l’opérateur historique, Proximus..

Une offre partielle pour débuter

“Pour près de 75% des Belges, cette offre mobile inclut suffisamment de données pour qu’ils puissent rester connectés et profiter pleinement de leurs activités quotidiennes, sans se soucier d’un manque de données”, estime l’opérateur, qui avait promis des “prix jamais vus” en Belgique.

D’après une comparaison faite lors de la conférence de presse de lancement, Digi se situe bien en deçà des autres grands opérateurs. Il faut payer 14 euros chez Orange pour 8 GB de données, plus de 16 euros chez Proximus et Telenet pour 5 GB, et 18 euros chez VOO pour 15 GB. La comparaison n’inclut toutefois pas les marques à bas prix (Base, Hey!, Mobile Vikings ou Scarlet) de ces différents opérateurs.

Attention toutefois, à la qualité des services proposés. L’offre ne sera d’ailleurs pleine et entière que dans un deuxième temps.

Digi propose, par exemple une offre internet à partir de 10 euros par mois (pour 500 Mbps) au moyen de la fibre optique. Il faudra débourser 15 euros pour bénéficier d’une connexion d’1 Gbps et 20 euros pour des vitesses allant jusqu’à 10 Gbps. Ces produits ne sont toutefois disponibles que… dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht, et seront progressivement déployés dans d’autres communes de Bruxelles dans les semaines à venir. Ils s’étendront ensuite à d’autres communes belges, principalement en milieu urbain, courant 2025,

“Le moins cher”, confirme l’IBPT

L’arrivée de ce quatrième opérateur, qui a dévoilé ses prix mercredi, entraînera une plus grande fragmentation du marché, conduisant à des prix plus abordables, selon l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

L’offre de Digi est ainsi la moins chère du marché pour les profils mobile “de base” (au moins 100 minutes d’appel et 2 gigabits de données), “modéré” (150 minutes et 5 GB), “moyen” (300 minutes et 10 GB) et “élevé” (minutes illimitées et 20 GB). Pour le profil “intensif”, soit 50 GB de données, l’opérateur Yoin, qui utilise le réseau de Proximus, propose une offre plus abordable.

L’arrivée de Digi augmente également le potentiel d’économies, soit la différence annuelle entre l’offre la plus chère et la moins chère pour différents profils. Il est désormais question d’un potentiel d’économies maximum de 144 euros pour l’offre mobile de base et de 324 euros pour l’offre intensive. Début décembre, cet écart se situait entre 120 et 312 euros. “Ce n’est probablement que le début”, glisse l’IBPT, qui fera le point d’ici quelques mois sur l’impact de l’arrivée de ce quatrième opérateur sur le marché.

L’association de consommateurs Test-Achats se réjouit de cette arrivée. “La concurrence peut enfin jouer”, dit l’organisation. C’était là une de ses exigences pour tirer les prix à la baisse. “Les promesses en terme de prix et de clarté sont aujourd’hui tenues” se félicite Test-Achats.

Une mauvaise nouvelle pour Proximus

Pour Proximus, cette concurrence annoncée est une mauvaise nouvelle. Son CEO, Guillaume Boutin, avait d’ailleurs pointé du doigt l’arrivée de ce quatrième opérateur comme une source des mauvais résultats de l’entreprise en bourse, en plus du poids important des quelque six milliards investis dans la fibre optique.

Confirmation de ce pressentiment? L’action Proximus perdait plus de 7% sur les marchés après l’annonce commerciale de son nouveau concurrent Digi. Elle valait, vers 12h45, 5,14 euros, au plus bas depuis le début de l’année.

L’action de Proximus était restée stable en début de journée, avant de chuter. Selon l’agence Bloomberg, les échanges sont pour l’instant trois fois plus nombreux que d’habitude. La valeur de Proximus chute de façon structurelle depuis le début de l’année.

La santé de Proximus a été interrogée au parlement, après les critiques du MR et de la N-VA, et pourrait s’inviter à la table des négociations gouvernementales en vue de former l’Arizon. Même si Guillaume Boutin avait tenu à rassurer sur la strat”gie de l’entreprise.