Les produits étaient un cinquième (19,8%) plus chers dans les supermarchés en février qu’il y a un an, calcule jeudi Test Achats, selon qui aucune catégorie n’est épargnée.

Ce chiffre bat le record établi en décembre dernier, lorsque l’inflation était alors de 19,7%. Une famille moyenne de deux personnes dépenserait désormais environ 512 euros par mois en produits alimentaires, soit 85 de plus que l’année dernière, selon les calculs de l’organisation de consommateurs.

Les frites surgelées deux fois plus chères

Test Achats calcule chaque mois l’inflation dans les supermarchés sur base d’un échantillon de 3.000 produits dans sept chaînes de grande distribution. Les frites surgelées ont subi la plus forte hausse de prix, pour le deuxième mois consécutif, et sont devenues deux fois plus chères (+51%). Le chou-fleur (+49%), le concentré de tomates (+46%), le poulet rôti (+44 %) et le concombre (+44%) sont également devenus nettement plus onéreux.

Les légumes suivent également cette tendance (+24%). Et si l’on retire les pommes de terre de cette catégorie, l’inflation atteint même 30%, selon Test Achats. Deux catégories se maintiennent sur la liste des hausses de prix depuis plusieurs mois : les articles en papier et les produits laitiers.

L’essuie-tout, le papier toilette et les mouchoirs sont jusqu’à 42% plus chers que l’année dernière, tandis que les produits laitiers se distinguent par le fromage jeune (gouda) (+42%), la crème (+35%) et le beurre (+30%). Les œufs sont également devenus beaucoup plus chers, coûtant environ 33% de plus qu’il y a un an.

L’organisation de consommateurs se dit dès lors inquiète de la situation financière de nombreux ménages, et demande au gouvernement de réfléchir à des pistes de solutions pour leur venir en aide. Elle cite notamment le « panier inflation » en cours d’élaboration en France, qui fixe un prix maximum pour un certain nombre de produits de base.