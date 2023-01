L'inflation est passée de 10,35% en décembre à 8,05% en janvier, indique l'office statistique Statbel lundi. Une baisse positive associée à la baisse des prix de l'énergie. Mauvaise nouvelle cependant: les produits alimentaires sont devenus plus chers, en particulier les céréales et les produits laitiers.

Si l'inflation reste élevée, elle connait ces trois derniers mois une tendance à la baisse plutôt positive: en janvier, elle est ainsi passée sous la barre des 10% pour s'établir à 8,05%. Une bonne nouvelle pour les ménages, qui ressentiront l'impact de cette baisse sur leur facture d'énergie... mais beaucoup moins sur le ticket de caisse de leur supermarché. Que du contraire...

Le gaz et l'électricité moins chers

C'est surtout la baisse des prix de l'énergie, provoquée notamment par une diminution de la demande et une augmentation de la production d'énergie éolienne, qui semble écarter les scénarios économiques les plus noirs.

Les prix du gaz naturel ont ainsi baissé de 27,7% et ceux de l'électricité de 8,6%. À l'inverse, le gasoil de chauffage a par contre augmenté (+46,7% en un an), tout comme les carburants (+2,8% par rapport à janvier 2022).

L'inflation de l'énergie s'établit désormais à 5,21%, contre 32,88% le mois dernier. Pour l'électricité, elle se situe actuellement à 2,8% contre 35,5% le mois dernier. Pour le gaz naturel, elle passe de 73,1% le mois dernier à -7,1% en janvier.

Pas de répit à la caisse du supermarché

Une bonne nouvelle qui en cache une mauvaise: les courses au supermarché ont coûté plus cher en décembre et coûteront encore plus cher en janvier. L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) s'élève ce mois-ci à 15,59% contre 14,53% le mois précédent. Un chiffre qui reflète bien la situation actuelle: en janvier dernier, l'inflation s'élevait à peine à 2,26%.

Autre constat: à l'heure actuelle, le prix de la nourriture (+15%) augmente trois fois plus vite que celui de l'énergie. L'alimentation et les boissons non alcoolisées sont d'ailleurs les produits qui ont exercé le plus gros impact sur l'inflation. Plus particulièrement, l'inflation des huiles (+28,2%), du poisson (+15%), des produits laitiers (+24,6%), du pain et des céréales ainsi que de la viande a fortement augmenté.

Du côté des composants en hausse, on retrouve également les services, dont l'inflation est passée de 5,80% à 6,56% en janvier, ainsi que les loyers (5,93%).

