L’inflation à 3,3% en avril

L’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a atteint 3,3% en avril en Belgique, contre 4,9% en mars et 5,4% en février, a indiqué lundi l’office statistique Statbel.

L’inflation sous-jacente (hors énergie et produits alimentaires non transformés) s’élève à 8,1% (8,6% en mars).

L’inflation selon l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d’avril s’élevait à 5,6% (6,7% en mars).

Les sous-indices avec les plus gros impacts positifs sur l’inflation sont la viande, les produits laitiers, le pain et les céréales, les restaurants et cafés, les légumes, les vêtements.

Inversement, le gaz, l’électricité, le gasoil de chauffage, les carburants, le matériel audio et vidéo et les télécommunications sont les sous-indices ayant exercé le plus gros impact négatif sur l’inflation au cours de ce mois, précise Statbel.