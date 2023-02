L’eau va bien augmenter de 14,5% à Bruxelles

Le régulateur bruxellois Brugel a approuvé les nouvelles propositions tarifaires de l’intercommunale bruxelloise Vivaqua, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Face à la forte hausse de l’inflation, Vivaqua avait demandé en décembre à pouvoir augmenter significativement ses tarifs de distribution d’eau. En outre, mais dans une moindre mesure, l’intercommunale bruxelloise fait face à des problèmes de facturation qui ont pour conséquence que l’opérateur ne respectait plus les ratios financiers contractuels exigés par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Brugel ayant approuvé la demande de Vivaqua, « les tarifs de l’eau augmenteront de 14,5% en 2023. La hausse sera ensuite de 4,1% en 2024 et de 2% en 2025 comme en 2026. Cela représente, pour un ménage moyen de deux personnes, une augmentation de 43 euros par an (soit 1,8 euro/mois/personne), dont la facture 2023 sera donc de l’ordre de 343 euros », selon les calculs du régulateur bruxellois.

Lire aussi | Trends Impact Awards: Vivaqua veut épargner 2 millions de mètres cubes d’eau potable par an

Risques pour Vivaqua

Cette augmentation vise tous les usagers de l’eau et sera également répercutée sur toutes les prestations techniques ou administratives facturées par Vivaqua. Brugel attire néanmoins l’attention sur le fait que cette augmentation tarifaire n’élimine pas tous risques pour Vivaqua de ne pas pouvoir répondre aux ratios financiers durant le reste de la période tarifaire. « Si cette situation devait se confirmer, la BEI pourrait demander à la Région de Bruxelles-Capitale de rembourser anticipativement les emprunts contractés par Vivaqua », met en garde le régulateur, qui alerte le gouvernement bruxellois « sur la solvabilité fragile de Vivaqua en raison de sa structure bilantielle précaire. »

Dès lors, il est nécessaire de mener au plus vite une réflexion en profondeur sur le financement et la structure de coûts de Vivaqua, et de manière plus large sur l’organisation du secteur de l’eau bruxellois, estime encore Brugel.

Enfin, constatant une diminution significative des investissements prévus par Vivaqua en 2023, Brugel souligne que ces sous-investissements ne pourraient être que temporaires. « S’ils devenaient structurels, Brugel a prévu un mécanisme permettant, le cas échéant, de récupérer une partie de cette augmentation tarifaire afin de les réinvestir dans les investissements futurs », avertit-on.