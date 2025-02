Colruyt aussi veut ouvrir le dimanche

Après Carrefour, c’est désormais Colruyt qui a annoncé son intention d’ouvrir ses magasins le dimanche avec ses 146 magasins Okay.

Ils étaient forcés de réagir et n’ont pas tardé à le faire. Une semaine après l’annonce de Carrefour, c’est désormais le groupe Colruyt qui souhaite ouvrir ses magasins le dimanche. Les deux enseignes étaient contraintes de réagir après la franchisation de Delhaize qui lui permet d’ouvrir ses magasins le dimanche et lui a permis de regagner des parts de marché.

Le dimanche est progressivement devenu un enjeu de taille pour les commerces. “Le consommateur belge fait de vraies courses le dimanche. De gros chariots qui ont un impact énorme sur les ventes”, poursuit le CEO de Gondola. Le consommateur est dès lors plus enclin à retourner dans le magasin qui lui offre cette flexibilité. “Avant, c’était un avantage concurrentiel d’ouvrir le dimanche puisqu’on prenait une part du gâteau aux autres magasins. Aujourd’hui, c’est un désavantage concurrentiel de ne pas ouvrir.”

Okay, le candidat idéal

Parmi les enseignes du groupe Colruyt qui ouvrent déjà les dimanches, citons les Spar (franchisés), les Delitraiteur (commission paritaire horeca), les Okay City ou encore Cru, à cela s’ajoute donc les 146 magasins Okay. Colruyt considère que l’enseigne de proximité Okay avec sa large gamme de produits frais et sa boulangerie cuisant sur place est un candidat “idéal pour s’adapter à l’évolution des besoins des consommateurs.” “Nous constatons que les clients recherchent de plus en plus de moyens de faire leurs courses de manière plus flexible. Et cela inclut également le dimanche”, explique Eva Biltereyst, porte-parole de Colruyt.

Quant aux Colruyt Meilleurs Prix, ils ne sont eux généralement pas ouverts le dimanche. Mais la chaîne ouvre souvent ses magasins situés dans des régions touristiques (la côte et les Ardennes) le dimanche matin pendant les périodes touristiques importantes. “Ça risque tout de même de peser très lourd sur les ventes”, assure le CEO de Gondola, qui se demande si le modèle Colruyt, peu flexible et également soumis à une commission paritaire moins avantageuse, pourrait ouvrir le dimanche. Pour le moment, l’enseigne Meilleurs Prix tente de compenser ses jours de fermeture par d’autres promotions dont les clients peuvent bénéficier. Le distributeur va sans doute à nouveau plaider pour une harmonisation des commissions paritaires dans le secteur de la grande distribution, comme il l’avait déjà fait lors de l’annonce de franchisation de Delhaize.