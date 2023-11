Alexia Bertrand invite les consommateurs à devenir plus conscients avec « BE.COCO »

La Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open VLD), a inauguré les journées « BE.COCO » (pour « Be a COnscious COnsumer »), qui visent à aider les consommateurs à devenir plus conscients.

Du 7 au 10 novembre, le public aura l’occasion de s’informer et de sensibiliser sur ses habitudes de consommation grâce aux différents partenaires de la campagne BE.COCO, tous rassemblés au Woluwe Shopping Center de Bruxelles pour l’occasion.

Pendant quatre jours, de 10h00 à 19h00 (et jusqu’à 20h00 vendredi), les curieux et curieuses pourront déambuler parmi les multiples stands montés en plein cœur du centre commercial de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Les représentants des organisations partenaires, dont le SPF Économie, le centre d’éducation financière Wikifin, la fédération de l’industrie alimentaire belge Fevia ou encore le centre européen des consommateurs (ECC), seront présents pour donner informations, conseils et astuces aux passants.

La fédération belge du secteur financier Febelfin, également présente, propose un « escape room » pour sensibiliser, de façon ludique, sur la pratique du « phishing ». Cette forme de fraude sur internet, en nette augmentation ces dernières années, consiste pour les criminels de « pêcher » les codes bancaires personnels de consommateurs, en se faisant passer pour une organisation connue et vérifiée.

Pour faire face aux escroqueries les plus fréquentes, le public pourra également découvrir la nouvelle campagne du Service public fédéral (SPF) Finances, « Stop Arnaques ». Les curieux auront en outre l’occasion de s’essayer à un jeu interactif sur la crypto-monnaie, organisé par l’Autorité des services et marchés financiers, la FSMA.

Quant à la fédération du secteur du commerce, Comeos, elle proposera d’informer les commerçants sur les conditions d’un accueil adéquat des personnes à mobilité réduite, via leur projet « Après vous ».

« Dans quelles conditions mon bien de consommation a-t-il été produit? Respecte-t-il les normes environnementales? Comment ne pas me faire arnaquer? Ce sont autant de questions qui méritent des réponses claires. Avec BE.COCO, on souhaite d’une part aider les consommateurs à faire le tri dans la quantité de publicité commerciales qu’ils reçoivent, notamment sur Internet.

Protection des consommateurs

D’autre part, on entend leur permettre de réfléchir à leurs habitudes, et de les conscientiser », a déclaré Alexia Bertrand lors de l’inauguration. « Face à la crise énergétique notamment, on sait tous que chaque euro est précieux et qu’on ne peut pas se permettre de mal le dépenser ou de se faire arnaquer » a-t-elle ajouté. Cette campagne d’information, à l’initiative du cabinet de la Secrétaire d’État, s’inscrit dans le fil rouge de sa politique de protection des consommateurs.

« Il est du devoir des entreprises et des associations concernées d‘informer les consommateurs, mais c’est également à eux de venir prendre connaissance de ces informations. C’est pour cela que l’on a mis en place un moyen accessible et ludique de le faire » a ajouté Mme Bertrand.

En mars passé, le cabinet de la Secrétaire avait déjà organisé un événement à la VUB à l’occasion de la journée des consommateurs, spécialement dédié aux jeunes. Après ce premier succès, le cabinet a souhaité réitérer l’expérience, cette fois de plus grande ampleur et destiné à tout type de public, dans un lieu où près de 9.000 consommateurs déambulent chaque jour.