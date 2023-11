Ce qui change pour vos finances en décembre

Taux d’épargne, rappel de dette, abonnement à Disney+ et frais de port: différents éléments touchant aux finances changent en décembre. Quel est l’impact sur votre portefeuille?

Bonne nouvelle pour les épargnants d’abord: de nombreuses banques augmentent les taux des comptes d’épargne ce premier décembre. C’est notamment le cas de KBC, ING, BNP Paribas Fortis, Beobank, Nagelmackers et Argenta. Les comptes classiques avec des intérêts bas voient leurs taux de base et primes de fidélité augmenter légèrement en moyenne. Les taux des comptes plus dynamiques augmentent plus rapidement. Le plus rémunérateur du marché sera dorénavant Step Up de Beobank (dépôt maximum de 750 euros par mois) avec 3,10% de taux global. Devant Epargne Tempo d’ING, Vision Max de Santander et le compte d’accroissement d’Argenta, tous trois à 3% dès le premier décembre (sauf pour Santander qui a augmenté ses taux le 20 novembre).

En septembre, la gratuité du premier rappel de dette et de retard de payement de cette dernière est entrée en vigueur. Cependant, elle ne concernait alors que les contrats signés après cette date. Dès ce vendredi, elle s’appliquera également aux contrats conclus avant sa date d’entrée en vigueur.

Autre répercussion tardive: le 1er novembre, la plateforme de streaming Disney+ avait augmenté les prix des abonnements pour les nouveaux clients. Dès le 6 décembre, la nouvelle tarification sera aussi appliquée aux anciens clients, qui devront payer 2 euros de plus par mois (10,99) ou 20 euros de plus pour la formule annuelle (109,99).

Augmentation des frais aussi chez bpost: envoyer un colis coûtera un euro de plus en décembre. Pour les clients, les livraisons de produits commandés en ligne reviendront donc plus cher.