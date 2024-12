Wilink: des associés ruinés, des emprunteurs impactés

La faillite d’AFI Belgium, ex-Wilink, provoque des répercussions financières majeures en Belgique. Dans une lettre adressée aux clients de Wilink Insurance, son CEO Dorsan van Hecke veut rassurer sa clientèle.

AFI Belgium, anciennement Wilink, a été mise en liquidation volontaire, révèle La Libre. Environ 20 associés-actionnaires historiques, qui avaient soutenu la transformation de Wilink en 2014, auraient tout perdu. Certains accusent Dominique Dejean et Christophe Dister, deux anciens dirigeants, d’avoir abusé de leur confiance. Dister rejette ces accusations et affirme avoir lui aussi subi des pertes importantes, rapporte le quotidien.

Les milliers de petits investisseurs, ayant placé environ 300 millions d’euros annuels, seraient également affectés, avance le quotidien. L’organisme public Wallonie Entreprendre, anciennement la SRIW, avait accordé un prêt de 10 millions d’euros à Wilink en 2016. Seule une petite fraction aurait été remboursée, le reste semblerait irrécupérable après la liquidation.

Impact pour les clients

Wilink, autrefois un acteur majeur du courtage en assurances en Wallonie, avait été scindé en 2020. La branche d’assurance avait été vendue à LFPI, un groupe français, qui a depuis recapitalisé Wilink Insurance. Cependant, AFI Belgium, qui détenait encore 40 % de Wilink Insurance, a subi les effets en cascade des difficultés financières de sa holding mère luxembourgeoise.

“Wilink Insurance n’est pas en faillite et n’est en rien concernée par la faillite du groupe AFI”. Dans une lettre adressée aux clients de Wilink Insurance, son CEO Dorsan van Hecke veut rassurer sa clientèle. “Malgré ce contexte difficile, Wilink Insurance, l’entité qui gère le courtage en assurances et crédits, reste stable et opérationnelle. Elle a bénéficié d’une recapitalisation de 3 millions d’euros par son actionnaire majoritaire LFPI à l’été 2023.” Bien que Wilink Insurance ait enregistré des pertes en 2021, 2022 et 2023, son CEO affirme que l’entreprise est “soutenue par un actionnaire solide et qu’elle continue à répondre aux besoins de ses clients”.

Wilink Insurance “stable et opérationnelle”

Dorsan van Hecke insiste sur le fait que les turbulences financières autour de Wilink n’ont aucun impact direct sur les contrats d’assurance, de crédit ou d’investissement souscrits par ses clients. “En tant que courtier, Wilink Insurance agit uniquement comme intermédiaire, et les engagements pris par les assureurs ou les prêteurs partenaires restent valables”, peut-on lire dans le courrier envoyé aux clients.

Amalgame

Il ajoute encore: “La situation actuelle de Wilink est le résultat d’une conjonction de facteurs complexes, mêlant réorganisations passées, faillites de certaines entités et tensions financières. Si les filiales immobilières et financières liées à AFI Belgium montrent des signes inquiétants, Wilink Insurance parvient à se maintenir grâce au soutien de son actionnaire LFPI. Les clients de Wilink Insurance peuvent donc continuer à avoir confiance dans leurs contrats, même si l’environnement général du groupe reste fragile.”

Le dirigeant dit encore “déplorer et condamner fermement l’amalgame récurrent fait dans certains articles de presse entre Wilink Insurance et les entités du groupe Altro Finance & Insurance (AFI).”