Wilink Insurance n’est pas en faillite

Annoncée en faillite par la presse, Wilink Insurance veut assurer qu’il n’en est rien. Son ancien actionnaire, avec lequel la compagnie n’a plus de lien, est en faillite, mais elle-même se porte bien.

Mauvaise surprise pour la société belge d’intermédiation de crédits et d’assurances Wilink Insurance ce mercredi : dans les pages du Standaard, elle est annoncée en faillite. Ou du moins, en difficulté. Ce qui peut être drôle quand une personnalité tient, en riant en vidéo, la Une d’un magazine people annonçant son décès, ne l’est certainement pas pour une entreprise qui doit maintenant gérer une tempête de communication pour rassurer clients, collaborateurs et partenaires.

“Nous sommes complètement viables et en bonne santé”, souligne la directrice du marketing, Sandra Gérard. Le CEO Dorsan van Hecke renchérit : “Nous sommes rentables, et nous avons une croissance organique. Nous sommes dans une situation tout à fait pérenne.”

Actionnariat

Comment Wilink Insurance se retrouve-t-elle donc citée comme en faillite, dans la presse ? En fait, c’est son ancien groupe qui a fait faillite, Altro Finance & Insurance Luxembourg. “Mais nous n’avons plus aucun lien capitalistique avec cette entreprise”, nous explique van Hecke.

En 2020, le fonds français LFPI avait racheté Wilink Insurance de cette ancienne structure. Le mastodonte français détient donc 51% de Wilink et est actionnaire majoritaire. Le Standaard parle également de cette séparation, mais indique plus loin que l’avenir est incertain pour les activités de Wilink (dans son ensemble, car d’autres branches, avec lesquelles il n’y a plus de lien, ont toujours le même nom) en Belgique. C’est là qu’il peut y avoir confusion, selon Wilink Insurance.

Altro Finance & Insurance Belgium, dont l’entité luxembourgeoise est l’actionnaire majoritaire, détient encore une part de 40% dans Wilink Insurance. Mais van Hecke assure que cette entité belge n’est pas en faillite, et que même si elle l’était, cela n’aurait pas de grand impact sur Wilink Insurance.

“Notre actionnaire LFPI nous soutient financièrement et stratégiquement”, souligne le CEO. Et LFPI mise d’ailleurs sur Wilink Insurance pour consolider le marché. Deux boîtes financières, Reallife (Bruxelles) et Alliance Bokiau (Wallonie) ont ainsi rejoint le giron depuis l’arrivée du fonds français.