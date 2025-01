La fraude dite des « collecteurs de cartes bancaires » connaît une recrudescence en Belgique, selon Febelfin, la fédération du secteur financier. Cette arnaque consiste à se faire passer pour un employé de banque ou un policier afin de récupérer la carte bancaire, le code PIN et parfois des objets de valeur (argent, bijoux) au domicile des victimes, sous prétexte de les « sécuriser ».

Le secteur bancaire appelle une nouvelle fois à la vigilance face à la fraude dite aux collecteurs de cartes, également connue sous le nom de phishing à la carte bancaire à domicile. Dans le cadre de cette forme de fraude, les criminels se font passer pour des employés de banque ou des policiers et tentent de se présenter au domicile d’un prétendu client pour récupérer sa carte bancaire et son code PIN. Ils persuadent parfois aussi leurs victimes de leur remettre d’autres objets de valeur (comme de l’argent liquide ou des bijoux) sous le prétexte de les mettre en sécurité.

Febelfin tient à mettre en garde les consommateurs. La fédération rappelle un point essentiel pour ne pas se faire escroquer : un véritable employé de banque ne viendra jamais sonner à la porte d’un client pour récupérer sa carte bancaire, son code PIN ou des objets de valeur.

Mode opératoire des escrocs

L’escroc se fait passer pour un employé de banque et appelle un client pour l’avertir que sa carte bancaire doit être remplacée en raison d’un problème comme des transferts suspects sur son compte, ou parce qu’elle serait expirée. Il envoie parfois aussi un message de phishing au préalable.

Les fraudeurs opèrent de façon très organisée et font tout pour gagner la confiance de cette personne. Les emails et les SMS envoyés sont très bien rédigés et les liens envoyés ne font (presque) pas douter qu’il s’agit d’une arnaque. Les escrocs proposent ensuite d’envoyer rapidement un coursier chez le client pour récupérer sa carte bancaire et récupérer son code PIN. Dans d’autres cas, il est demandé au client de se connecter à la banque en ligne et le fraudeur se tient alors à ses côtés pour intercepter le code PIN.

A la fin du processus, le criminel aura toutes les informations nécessaires pour transférer de l’argent depuis le compte bancaire de la personne approchée. De même qu’aller retirer de l’argent directement à un distributeur sera un jeu d’enfant muni de la carte bancaire et du code PIN lié. Notons encore que les escrocs agissent rapidement après un premier contact. Parfois, ils se présentent même en tant que policier.

La cible: les personnes âgées

Dans ce type d’escroquerie, les personnes âgées sont principalement ciblées mais pas qu’elles. Beaucoup de ces escrocs sont des jeunes âgés de 15 à 25 ans. Le phénomène est particulièrement observé à Liège, avec une quinzaine de cas depuis septembre, mais aussi en Flandre et à Bruxelles. Les préjudices varient entre 7.000 et 20.000 euros. Au Grand-Duché de Luxembourg, des clients de la banque LuxTrust ont aussi été victimes de ce type de phishing sophistiqué. Depuis des mois, des escrocs se font passer par des personnes travaillant pour LuxTrust auprès de résidents et leur demandent leurs identifiants.

Une banque ne demande jamais une carte ou un code PIN.

une carte ou un code PIN. Aucun employé ne se déplace à domicile pour résoudre des problèmes ou collecter des cartes afin de les détruitre ou les remplacer.

Les fraudeurs agissent souvent très rapidement suite au contact et à des horaires inhabituels (matin tôt, soir tard, week-ends).

Que faire en cas de fraude ?

Bloquez immédiatement votre carte en appelant Card Stop au 078 170 170,

Prenez rapidement contact avec votre banque. Les banques disposent de services dédiés à la fraude qui sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous retrouverez toutes les coordonnées sur le site web de Card Stop,

Déposez plainte auprès de la police.

Parlez-en avec votre famille et vos amis pour qu’eux aussi soient informés de cette forme de fraude.

Quels dédommagements ?

Les garanties offertes par une assurance bancaire face à des fraudes telles que celles des « collecteurs de cartes bancaires » dépendent des conditions spécifiques du contrat d’assurance et des mesures prises par la victime.

Remboursement des pertes financières en cas de fraude avérée :

Si la fraude est signalée rapidement (par exemple, en bloquant la carte via Card Stop), les pertes financières directement liées à l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire peuvent être remboursées.

Le remboursement dépend souvent de la rapidité de la déclaration par la victime et de la preuve qu’elle n’a pas négligé ses obligations de sécurité (comme la confidentialité de son code PIN).

Assistance et support après la fraude :

Les banques disposent de services spécialisés pour accompagner les victimes, notamment pour bloquer la carte, sécuriser les comptes, et éviter des fraudes supplémentaires.

Une assurance bancaire peut couvrir les frais administratifs liés à la récupération de fonds ou à la gestion des conséquences de la fraude.

Mesures pour bénéficier des garanties :

Agir rapidement : bloquer la carte immédiatement en appelant Card Stop (078 170 170).

Informer la banque : contacter son service anti-fraude pour signaler l’incident.

Porter plainte : déposer une plainte auprès des autorités pour obtenir une preuve formelle de la fraude.

Respecter les consignes de sécurité : ne jamais partager son code PIN ou d’autres informations confidentielles.

Exclusions fréquentes :