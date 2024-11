Les banques mettent en garde contre la fraude aux faux employés de banque

Le nombre de cas de fraude impliquant de faux employés de banque a augmenté ces derniers mois, indique mardi la fédération du secteur financier Febelfin. Face à cette situation, les banques s’associent pour mettre en garde leurs clients concernant les risques liés à ce type d’escroquerie.

Depuis plusieurs mois, des criminels se font passer pour des employés de banque, déclarant vouloir protéger leurs victimes d’une tentative de fraude. Ils les contactent par téléphone, SMS ou encore e-mail, invoquant une volonté d’annuler des transactions suspectes détectées sur leur compte bancaire Les fraudeurs invitent leurs victimes à installer des logiciels permettant de partager leur écran d’ordinateur, ainsi qu’à leur transmettre leurs codes personnels. Alors qu’elles exécutent les instructions et pensent que l'”employé de banque” est en train de les aider, celui-ci peut en réalité effectuer des virements en ligne via leur compte. Il arrive également que les escrocs recommandent aux victimes de sécuriser leur argent en le transférant sur un nouveau compte, voire proposent de se rendre à leur domicile pour mettre en sécurité tous leurs objets de valeur.

Jamais de code personnels

Face à cette situation, les banques rappellent qu’elles ne demandent jamais à leurs clients de partager des codes personnels, ni de virer de l’argent vers un nouveau compte pour le “mettre en sécurité”. Elles ne suggèrent pas non plus d’installer des logiciels pour prendre le contrôle de l’écran de leurs clients à distance. Il ne faut donc en aucun cas exécuter ce type d’instructions, reçues par téléphone, SMS ou e-mail. Les victimes de ce type de fraude sont invitées à contacter leur banque au plus vite, à bloquer leurs cartes via Card Stop, et à déposer plainte auprès de la police.