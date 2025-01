Crédit auto : profitez des taux et des conditions salon

Plusieurs banques ont revu leurs conditions à la baisse sur le prêt voiture, le temps du Salon de l’auto. Cette année, il est possible de trouver des prêts pour l’achat d’une nouvelle voiture électrique assorti d’un taux légèrement supérieur à 3 %.

Vous prévoyez de faire l’acquisition d’une toute nouvelle voiture et vous à la recherche d’un prêt pour financer son achat ? Comme chaque année à pareille époque, pendant le mois de janvier, il est possible de trouver de meilleures conditions pour un crédit auto.

Sans que l’on puisse parler de véritable guerre des taux, c’est encore le cas en ce début d’année 2025, qui marque le grand retour du Salon de l’auto. Plusieurs banques ont décidé de revoir leurs conditions à la baisse à cette occasion, histoire de faire les yeux doux à ceux qui envisagent l’achat d’un nouveau moyen de transport, vélo compris.

Pour une électrique

Nouvelle mobilité oblige, ces promotions concernent en premier lieu les voitures électriques. C’est notamment le cas chez Belfius qui affiche un taux de 3,25 % sur son Prêt auto énergie + destiné à acheter une voiture électrique ou une hybride rechargeable émettant moins de 50 g/km de CO2.

En clair, pour un prêt voiture de 30.000 euros d’une durée de 60 mois et financé à ce taux intéressant de 3,25 %, la mensualité à rembourser s’élève à 542 euros pendant cinq ans, soit un montant total à rembourser de 32.506 euros. Une offre avantageuse, applicable du 11 janvier au 28 février inclus, et qui est également valable pour l’achat d’un vélo, à assistance électrique ou non.

Ces conditions intéressantes sont aussi de mise chez Crelan qui s’est aligné sur Belfius et affiche également un taux de 3,25 % pour l’achat d’une voiture électrique, alors que Beobank et KBC (CBC en Wallonie) proposent un taux légèrement supérieur de 3,29 % pour l’achat d’une voiture écologique neuve. Quant aux clients de BNP Paribas Fortis qui souscrivent un prêt à tempérament mobilité, ils bénéficieront jusqu’à fin février d’un taux de 3,59 % pour financer l’achat d’un véhicule neuf ou hybride émettant moins de 50g/km de C02.

Pour une thermique

Pour ce qui est des véhicules thermiques, les taux s’affichent à des niveaux légèrement plus élevés. Chez Belfius, il faudra ainsi se contenter d’un taux de 3,49 % pour l’achat d’une voiture thermique neuve ou d’occasion de moins de trois ans.

En face, les clients de Beobank, Crelan et KBC (CBC en Wallonie) qui souscrivent un prêt à tempérament mobilité bénéficieront du même taux. Du côté de la première banque du pays, BNP Paribas Fortis affiche pour sa part un taux de 3,79 % pour les voitures thermiques neuves tandis qu’un taux de quasiment de 3,99 % sera d’application pour les voitures d’occasion récentes de moins de 3 ans émettant plus de 50g/km de CO2.