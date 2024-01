bpost banque disparaît ce lundi: ce qu’il faut savoir

Un million de Belges changent de banque ce lundi: la marque bpost est définitivement intégrée à BNP Paribas Fortis. Vous êtes concerné? Voici les choses importantes à retenir.

Les clients de bpost banque l’ont sans doute remarqué: tous les services (PC banking, Mobile Banking, site internet, appareils selfbanking, …) sont devenus obsolètes ce vendredi à 17h00. Les Belges concernés ont désormais accès aux applications et services d’une autre banque: BNP Paribas Fortis. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement? Les agences bpost banque vont-elles fermer? Les cartes de débit et de crédit fonctionnent-elles encore? Et l’accès à la banque en ligne? Trends-Tendances répond à vos questions.

Mon agence bpost banque va-t-elle fermer?

Non. La décision du rachat de bpost banque par BNP Paribas Fortis n’entraîne pas la disparition des agences. Et pour cause: le contrat de gestion que bpost a avec le gouvernement garanti le maintien du réseau bpost malgré son intégration.

Puis-je me rendre dans les agences BNP Paribas Fortis?

Cela dépend de votre plan tarifaire. Ces derniers mois, vous devriez avoir reçu un courrier vous indiquant les changements à venir. Si vous n’avez pas réagi à ce courrier, un plan tarifaire vous a été attribué d’office. Deux choix s’offraient à vous:

le pack Easy Go: l’option basique facturée à partir de 2 euros par mois. Le bureau de poste est le point de contact principal. L’accent sera mis sur les besoins bancaires simples et les services.

le pack Easy Guide: l'option élargie facturée à 5,5 euros par mois. Les clients ayant des besoins complexes seront servis dans les agences de BNP Paribas Fortis, où l'accent sera mis sur les conseils.

Puis-je encore retirer du cash dans les agences bpost?

Oui, votre bureau de poste continue à fournir des services bancaires, notamment le retrait d’argent liquide. Le réseau de distributeurs automatiques de billets (ATM) appartient à bpost et non à bpost banque. bpost a un accord avec les autorités qui lui impose de veiller à ce que au moins un distributeur de billets soit présent dans chaque commune du pays.

Mes cartes de débit et crédit fonctionnent-elles encore?

Oui. Votre carte de débit bpost banque reste utilisable jusqu’à ce que vous receviez votre nouvelle carte de débit Bancontact-Visa Debit de BNP Paribas Fortis. Il en va de même pour la carte de crédit bpost banque Mastercard Classic qui reste active jusqu’à la réception de la nouvelle carte de crédit Visa Classic de BNP Paribas Fortis.

Quand vais-je recevoir mes nouvelles cartes?

Elles seront envoyées petit à petit à partir du début du mois de février par la poste.

Mon numéro de compte va-t-il changer?

Non. Vous conservez votre (vos) numéro(s) de compte. Vos opérations automatiques, comme vos ordres permanents et vos domiciliations, restent actives (à l’exception des éventuels ordres permanents vers un compte en dehors de la Belgique dans la zone SEPA). Vous continuez à utiliser votre lecteur de carte actuel. Si vous avez des mandataires sur votre compte, ceux-ci conservent leur mandat.

Où puis-je consulter mon compte en ligne?

Les services bpost sont remplacés par Easy Banking Web et Easy Banking App de BNP Paribas Fortis. Dès aujourd’hui, vous devriez avoir accès à vos informations bancaires sur le site bnpparibasfortis.be.

Pas besoin d’avoir un boîtier de BNP Paribas Fortis pour vous connecter, votre carte bpost et votre ancien boîtier bpost fonctionnent parfaitement. Vous ne connaissez pas votre numéro client? Il est inscrit sur votre nouvelle carte. En attendant de la recevoir, suivez nos directives:

en haut à droite de la page d’accueil, cliquez sur « Se connecter ».

là, vous verrez un onglet dédié aux anciens clients de bpost, qui vous permet de retrouver votre numéro client.

indiquez le numéro de votre carte Maestro bpost.

précisez votre date de naissance.

et cliquez sur « Confirmer ».

Qu’advient-il des autres produits que je possède chez bpost banque?

Vous avez un crédit hypothécaire, un prêt à tempérament ou un placement chez bpost banque? Dans ce cas, ils sont intégralement repris par BNP Paribas Fortis, sans que rien ne change pour vous. Tout se fait automatiquement.