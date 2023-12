Belfius et ses assurances pour animaux domestiques dans les rayons de Tom&Co

Le bancassureur s’associe avec la chaîne de magasins spécialisée dans les produits animaliers pour distribuer ses polices dédiées aux chiens et aux chats.

Le marché des animaux de compagnie est en plein boom. Avec un intérêt grandissant pour les services comme l’assurance. Pour preuve, les propriétaires d’un chat ou d’un chien qui se rendent chez Tom&Co peuvent depuis quelques jours faire connaissance avec des assurances pour animaux domestiques qui leur sont spécialement dédiées.

L’enseigne spécialisée dans les produits animaliers s’est en effet associée à Belfius Direct Assurances (anciennement Corona Direct) dans le cadre d’un partenariat visant à distribuer les produits pour animaux de compagnie du bancassureur auprès de ses clients.

Affiches et QR codes

Plus concrètement, les polices d’assurance commercialisées par Belfius Direct Assurances visant à couvrir les soins de santé des animaux domestiques seront présentées en détail sur le site de Tom&Co, avec la possibilité de faire une simulation. Il sera également fait référence aux contrats proposés par Belfius Direct Assurances à l’intérieur et à l’extérieur des 132 magasins Tom&Co en Belgique, via des affiches de différents formats présentant un QR code pour accéder à la page Web détaillant les produits d’assurance.

“Tout se fera de manière digitale via notre website, situe Daniela Rizzo, responsable des activités non-vie et membre du comité de direction chez Belfius Insurance, le pôle assurance du groupe Belfius, qui chapeaute Belfius Direct Assurances. La souscription se fera en ligne. Il n’y a pas d’acte de vente en magasin. C’est un modèle digital,” souligne la responsable de Belfius Insurance, précisant qu’il s’agit d’un partenariat de référencement.

Plusieurs formules

Les formules proposées par Tom&Co sont exactement les mêmes que celles qui sont disponibles auprès de Belfius Direct Assurances, à savoir qu’elles prennent en charge les soins vétérinaires en cas de maladie ou d’accident. Des soins et des frais qui peuvent vite grimper et devenir inabordables s’ils sont imprévus. Qu’est-ce qui est assuré ? Tout dépend de la formule choisie. Plusieurs options (Bronze, Argent et Or) sont proposées avec un tarif qui fluctue en fonction de différents éléments (âge, race, prix d’achat, etc.). Les formules les plus complètes remboursent les frais de vétérinaires jusqu’à 3.500 euros pour un chien et jusqu’à 3.000 euros pour un chat, mais couvrent également les avis de disparition ou les frais d’annulation de voyage (mais pas les vaccins, par exemple).

Proposées à partir de 150 euros par an pour les chiens et à partir de 100 euros par an pour les chats, les formules de base prennent par contre uniquement en charge les soins vétérinaires en cas de maladie ou d’accident (et pas les vaccins). Néanmoins, point commun de toutes les formules : “Le plafond d’intervention est un plafond par évènement, il n’y a pas de plafond annuel, nous intervenons pour tous les événements, seule une franchise correspondant à 20 % des frais de traitement, avec un minimum de 150 euros pour chaque sinistre, est appliquée”, indique Daniela Rizzo, soulignant que plus de 60 % des clients choisissent la formule la plus complète.

Un marché à fort potentiel

Plus largement, le partenariat entre Tom&Co et Belfius coïncide avec le lancement par le bancassureur début novembre d’une toute nouvelle assurance pour chat (qui sera également disponible prochainement chez Tom&Co). À vrai dire, cela fait des années que Belfius Direct Assurances (via l’ex-Corona Direct) est présent sur ce segment particulier de l’assurance pour animaux de compagnie. Et pour cause. Selon Belfius, 28 % des familles possèdent au moins un chien et 32 % un chat. Mais sur les 4,5 millions de chiens et de chats que compte notre pays, seuls à peine 3 % sont actuellement couverts par une assurance, soit 6 % des chiens et seulement 2 % des chats. Le marché présente un beau potentiel.

Selon Daniela Rizzo, “c’est un marché qui est incontestablement appelé à se développer dans les années à venir. Il est en forte croissance dans tous les pays, y compris en Belgique. Depuis la pandémie, qui a vu énormément de Belges acheter un chien, nous avons vu le nombre de ces assurances pour chien augmenter de 25 %. Aujourd’hui, nous totalisons plus de 11.000 polices en portefeuille”, confie Daniela Rizzo qui ajoute en guise de conclusion : “Le marché de l’assurance non-vie est un aujourd’hui un marché relativement stable et mature. Et donc, dans ce contexte, voir des niches de produit comme celui des assurances pour animaux domestiques afficher des croissances à deux chiffres est intéressant.”