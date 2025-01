En 2024, 134.343 clients ont demandé à changer de banque par l’intermédiaire du service gratuit de mobilité interbancaire “Bankswitching”, a annoncé mardi la fédération sectorielle Febelfin. Il s’agit d’un nouveau record. En 2023, ce service avait reçu 119.517 demandes.

“Bankswitching” permet aux clients qui souhaitent changer de banque pour leurs comptes à vue et leurs comptes d’épargne la possibilité de changer d’institution bancaire rapidement, facilement et sans interruption des ordres de paiement. Un service auquel “de plus en plus de personnes ont recours”, note Febelfin pour qui “cela montre que la concurrence entre les banques joue.”

Pour la fédération du secteur financier, le nouveau protocole visant à faciliter la comparaison des comptes d’épargne, entré en vigueur début 2024, permet également aux consommateurs de comparer plus facilement les comptes d’épargne réglementés et d’obtenir davantage d’informations sur la manière de changer facilement de banque.

En 2024, un peu plus d’un tiers (37%) des clients souhaitant changer de banque ont utilisé le service de mobilité interbancaire pour clôturer l’ancien compte à vue et transférer leurs opérations de paiement (comme des domiciliations) vers le nouveau compte à vue. Un client sur six (16%) s’est contenté de transférer ses paiements vers une nouvelle banque alors que 11% des demandes concernaient la clôture de l’ancien compte à vue sans transfert des paiements (mais le solde est bien transféré). Enfin, 47.908 clients (35,7%) ont opté pour un changement de banque avec fermeture de leur compte d’épargne, une option disponible depuis fin 2020.