Affaire Reynders : peut-on blanchir de l’argent en jouant au Lotto ?

Certains jeux de hasard permettent de blanchir de l’argent avec un rendement de 70%.

Ces dernières heures, le site Follow The Money (FTM) et Le Soir ont dévoilé que des perquisitions avaient été effectuées au domicile de l’ancien vice-Premier et ancien Commissaire européen Didier Reynders, pour suspicion de blanchiment d’argent. L’enquête mettrait en lumière un mécanisme qui ferait intervenir la Loterie Nationale. C’est du moins l’hypothèse des enquêteurs, car à ce stade, nous n’en sommes qu’aux suspicions et Didier Reynders est toujours présumé innocent.

E-tickets

Mais l’ancien Commissaire libéral serait, expliquent Le Soir et FTM, « soupçonné d’avoir acheté des e-tickets – des bons de 1 à 100 euros qui peuvent être transférés sur un compte de la Loterie Nationale, a indiqué une source au fait du dossier. C’est à partir de ce compte – et avec de l’argent liquide – que Reynders aurait participé à des jeux de loterie et transféré les gains, aujourd’hui blanchis, sur son compte privé ». « S’il y a de l’argent liquide, la question suivante est de savoir d’où il vient », précise une source judiciaire au journaliste Simon Van Dorpe, de FTM.

Mais comment peut-on blanchir de l’argent noir en jouant ?

« Pour perdre le moins d’argent possible, les personnes qui souhaitent blanchir de l’argent via le secteur du lotto doivent choisir le bon jeu », souligne Simon Van Dorpe. Et les bons jeux ne sont pas ceux où l’on peut gagner gros, mais surtout ceux où l’on a le moins de risque de perdre, puisque, rappelons-le, le but est de blanchir de l’argent, pas de gagner.

7 chances sur 10

Jouer à l’Euromillions, où la chance de gagner le gros lot est de 1 sur 19 millions, et où la chance de gagner quelque chose de plus que sa mise est, selon la Loterie nationale, de 1 sur 13, n’est pas la bonne solution. On blanchirait en effet un euro pour 13 euros d’argent noir.

L’an dernier, Het Laatste Nieuws avait demandé à Rudi Penne, un professeur en mathématiques de l’Université d’Anvers, quelles étaient les chances de gagner aux jeux de hasard de la Loterie nationale. Certes, Rudi Penne déconseillait en gros tous les jeux, soulignant que « dans les jeux de hasard, un mathématicien participe rarement ». Néanmoins, certains jeux permettent de perdre moins que d’autres et donc d’avoir un rendement acceptable pour celui qui veut blanchir de l’argent sale.

Jouer avec une grille de Lotto n’est pas très rentable. Le rendement est de 45 centimes par mise de 1,25 euro, soit 36%. Mais les cartes à gratter sont beaucoup plus intéressantes. On a par exemple en moyenne 73% de chance de récupérer sa mise en jouant au Subito. Le Win for Life paraît aussi lucratif, sinon plus. Le rendement moyen des billets de 1, 3 et 10 euros est de, respectivement, 69 %, 74 % et 78 %, estime Rudi Penne.

Ainsi, en utilisant ces jeux, blanchir de l’argent coûterait en moyenne 30%, soit, finalement, l’équivalent du précompte mobilier….