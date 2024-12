Bien régler ses vannes thermostatiques peut aider à réduire la consommation d’énergie. Mais à quoi correspondent les chiffres?

« Lors de l’installation de ma nouvelle chaudière, mon chauffagiste m’a conseillé d’ouvrir entièrement les vannes thermostatiques de chaque radiateur. Selon lui, c’est le thermostat qui se charge de réguler le chauffage de manière optimale. Mais à quoi servent les chiffres présents sur une vanne thermostatique et faut-il vraiment tout ouvrir à fond? », nous demande une lectrice. Analyse.

Mesurer le niveau de confort et régler la température

La graduation sur les vannes thermostatiques des radiateurs permet de régler la température de chaque pièce en ajustant le débit d’eau chaude dans le radiateur. On retrouve notamment un flocon de neige et des chiffres allant de 1 à 5. Chaque chiffre représente ainsi une température approximative à laquelle vous souhaitez que la pièce soit chauffée. Par exemple, un réglage à 3 pourrait correspondre à une température de confort, tandis qu’un réglage à 5 serait pour des pièces nécessitant une chaleur plus intense.

À quoi correspondent les chiffres?

Concrètement, si votre thermostat d’ambiance est réglé sur 19°C, les positions de votre vanne correspondent aux températures suivantes:

0 : Radiateur éteint. La vanne est complètement fermée, empêchant l’eau chaude de circuler dans le radiateur. Ce réglage est conseillé pour le mode hors gel, pour une température moyenne de 6°C.

: Radiateur éteint. La vanne est complètement fermée, empêchant l’eau chaude de circuler dans le radiateur. Ce réglage est conseillé pour le mode hors gel, pour une température moyenne de 6°C. 1 : Température basse (environ 12-14°C ). Cela correspond à une température minimale, souvent utilisée pour des pièces non chauffées ou rarement occupées. On pensera notamment à l’escalier, à la buanderie…

: Température basse (environ ). Cela correspond à une température minimale, souvent utilisée pour des pièces non chauffées ou rarement occupées. On pensera notamment à l’escalier, à la buanderie… 2 : Température modérée (environ 16-18°C ). C’est une température plus basse, adaptée à des pièces peu fréquentées ou pour des moments où un faible chauffage suffit. Il peut s’agir par exemple d’un couloir, du hall d’entrée, ou même d’une chambre à coucher. Et pourquoi pas la cuisine également.

: Température modérée (environ ). C’est une température plus basse, adaptée à des pièces peu fréquentées ou pour des moments où un faible chauffage suffit. Il peut s’agir par exemple d’un couloir, du hall d’entrée, ou même d’une chambre à coucher. Et pourquoi pas la cuisine également. 3 : Température confortable (environ 19-21°C ). Ce réglage est idéal pour des pièces où vous souhaitez un confort thermique, comme le salon ou la salle à manger.

: Température confortable (environ ). Ce réglage est idéal pour des pièces où vous souhaitez un confort thermique, comme le salon ou la salle à manger. 4 : Température plus élevée (environ 22-24°C ). Ce niveau est destiné aux pièces où vous avez besoin de plus de chaleur, comme une salle de bain ou une chambre froide.

: Température plus élevée (environ ). Ce niveau est destiné aux pièces où vous avez besoin de plus de chaleur, comme une salle de bain ou une chambre froide. 5: Température maximale (environ 25°C et au-delà). Utilisé pour des pièces où vous souhaitez une chaleur intense, généralement en hiver.

Il s’agit-là de valeurs approximatives, selon l’Energuide. La correspondance exacte en degrés peut varier en fonction de la vanne et de son modèle. Le but principal est de vous permettre de régler la température à un niveau qui correspond à vos préférences de confort sans avoir besoin de mesurer chaque degré.

Pourquoi ne pas mettre des degrés?

Les vannes thermostatiques des radiateurs ne permettent pas de programmer une température exacte, raison pour laquelle on y indique des chiffres et non des degrés. Et pour cause, la température réelle d’une pièce dépend de plusieurs facteurs qui échappent au contrôle direct de la vanne, précise Engie. La vanne thermostatique essaie de maintenir une température constante, mais elle est influencée par différents éléments dans la pièce:

Chaleur du radiateur

Température de l’eau dans le radiateur

Rayonnement froid d’un mur

Marque et modèle de la vanne

…

« Assurer 19°C en hiver demande le passage de plus d’eau chaude qu’assurer 19°C à la mi-saison », ajoute encore le fournisseur.

Attention au calcaire!

Ce n’est pas une raison pour ne plus y toucher du tout. Si vous avez de vieux radiateurs, leur vanne risquerait de se figer si vous l’oubliez trop longtemps. Un souci de calcaire qui s’incruste, très certainement…

Ouvrir à fond les vannes, une bonne stratégie?

Mais le chauffagiste conseille d’ouvrir les vannes à fond, qu’entend-il par là? Lorsque vous installez une nouvelle chaudière ou mettez en route le système de chauffage après une période d’inactivité, ouvrir toutes les vannes permet:

Une circulation optimale de l’eau chaude dans tout le système, évitant les déséquilibres hydrauliques. Un fonctionnement correct du thermostat central, qui régule la chaudière en fonction de la température mesurée.

Le thermostat gère en effet la température générale du logement. Il peut dès lors être utile de laisser les vannes thermostatiques ouvertes pour assurer une répartition homogène de la chaleur et permettre au thermostat de mesurer correctement la température ambiante. Mais une fois les réglages effectués, est-il indispensable de maintenir toutes les vannes ouvertes?

Il faut savoir que seule la température mesurée par le thermostat est prise en compte. Inutile donc d’ouvrir les vannes à fond dans chaque pièce, sauf si votre chauffagiste vous l’a spécifiquement conseillé pour des raisons techniques. Dans la plupart des cas, ne réglez les vannes sur la position maximale (5) que pour les radiateurs situés dans la pièce où se trouve le thermostat.

Mais en réglant toutes les vannes sur 5, vous risquez une surconsommation d’énergie, particulièrement dans les pièces inoccupées. L’idéal est d’adapter les vannes thermostatiques selon les besoins de chaque pièce: une température confortable dans les pièces principales, et une chaleur minimale dans celles moins utilisées.