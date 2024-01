10% des Belges détiennent 55% du patrimoine

Dans un exercice réalisé aussi par ses consœurs de l’Eurosystème, la Banque nationale a pour la première fois publié des statistiques concernant la répartition du patrimoine net des ménages du pays.

« Ces nouvelles statistiques expérimentales montrent la répartition inégale du patrimoine net des ménages, souligne Géraldine Thiry, la directrice de la Banque nationale en charge de ce domaine. Environ 55% des richesses nettes des ménages sont détenus par les 10 % les plus riches, alors que les 50 % les moins nantis possèdent 8,4 % du patrimoine net », souligne-t-elle.

Ces chiffres sont assez proches de la moyenne européenne : dans la zone euro, les 10% les plus riches détiennent 56% du patrimoine total.

Toutefois, ajoute-t-elle, « l’inégalité, mesurée par le pourcentage de la richesse détenu par les 10 % les plus nantis ou le coefficient de Gini, a légèrement diminué ces cinq dernières années. Et le patrimoine médian des ménages est plus élevé en Belgique que dans la plupart des pays de la zone euro. Ces nouvelles statistiques expérimentales sur la répartition du patrimoine confirment que l’inégalité est relativement limitée en Belgique en comparaison d’autres États de l’OCDE », poursuit la directrice de la BNB.

Il faut ajouter cependant un grain de sel à ces statistiques, qui sont pour l’instant expérimentales, souligne Roeland Beerten, le responsable des statistiques auprès de la BNB. Ces données sont en effet obtenues en croisant d’une part les données macroéconomiques et d’autre part les résultats d’enquêtes, mais on sait que les plus fortunés rechignent à participer aux ou sous-évaluent leur fortune dans leurs réponses. Par ailleurs, les comparaisons entre pays sont aussi à prendre avec des pincettes car le paysage n’est pas complètement homogène entre pays.

Impact immobilier

Mais que disent les chiffres plus spécialement pour la Belgique ?

Plus de la moitié (55 % au deuxième trimestre de 2023) du patrimoine net est détenu par les 10 % les plus riches (décile 10). Cela représente une légère baisse par rapport à la situation d’il y a cinq ans. Les 50 % les moins nantis (la moitié inférieure) possèdent 8,4 % du patrimoine net total.

Le patrimoine total des ménages (immobilier, mobilier, mais sans toutefois tenir compte des droits à la pension) s’élève à 2.900 milliards d’euros. Le ménage belge médian, celui qui se situe au milieu de la liste (au-dessus de la médiane, les ménages ont un patrimoine plus élevé, en dessous de la médiane on trouve les ménages avec un patrimoine plus petit) se situe à 277.000 euros. Le Belge « médian » est plus riche que le Néerlandais (229.000), l’Allemand (106.000), le Français (185.000). Mais sensiblement moins que le Luxembourgeois (740.000).

La hauteur du patrimoine des ménages belges et la moindre inégalité chez nous que dans d’autres pays s’expliquent en partie par le fait qu’un grand nombre (environ 70%) des ménages du pays sont propriétaires, et que les prix des logements ont grimpé ces dernières années.

Actions fluctuantes

En revanche, la valeur des actions, lesquelles se retrouvent surtout chez les ménages les plus riches, a fluctué ces dernières années. Et comme les actions belges ont été parfois moins performantes que celles d’autres grands marchés, cela explique aussi que les inégalités aient un peu baissé dans notre pays.

Si l’on prend l’indice de Gini (dans cet indice, le chiffre 0 signifie que, dans un pays, tout le monde a le même patrimoine, et le chiffre 1 que le patrimoine est concentré dans une seule main), nous sommes à 68%, alors que nous étions à 71% en 2016. La Belgique est aussi plus égalitaire que la moyenne de la zone euro, qui a un indice de Gini à 72%.

Politique monétaire

Ces données sont une contribution importante à la politique monétaire, souligne Géraldine Thiry, car les inégalités peuvent influer non seulement sur la stabilité économique, mais aussi sur l’efficacité de la politique monétaire. Aussi ces chiffres seront-ils publiés régulièrement : ils seront dorénavant compilés trimestriellement et publié cinq mois après la fin du trimestre.