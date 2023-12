La fortune des plus riches s’alourdit de 1.500 milliards de dollars

Plus que deux jours et les personnalités les plus nanties pourront se targuer d’être 1.500 milliards de dollars plus riches, selon le Bloomberg Billionaires Index 2023, qui recense les 500 personnes les plus fortunées du monde. En 2022, elles avaient perdu 1.400 milliards.

Ce sont principalement les milliardaires de la tech qui ont vu leurs moyens augmenter de près de 50% en raison de l’intérêt croissant pour l’intelligence artificielle (IA). Personne n’a fait mieux qu’Elon Musk, qui est l’homme le plus riche de la planète, suivi du Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH.

Elon Musk a ajouté 95,4 milliards de dollars supplémentaires à son immense fortune cette année, principalement grâce au succès du constructeur automobile Tesla et de la société spatiale SpaceX. En 2022, il avait perdu 138 milliards de dollars. Il pèse désormais plus de 50 milliards de dollars de plus que Bernard Arnault.

Quant au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, il est 70 milliards de dollars plus riche cette année. La valeur nette de ses biens est à peu près la même que celle de Bernard Arnault et les deux hommes sont au coude à coude pour la deuxième place, derrière Elon Musk donc.