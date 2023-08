Your Nature : rien ne va plus entre les copropriétaires et la direction

Depuis l’ouverture, il y a plus d’un an, de l’éco-resort touristique Your Nature, les redevances d’usufruit promises aux propriétaires des cottages mis en location sur le site se font attendre. Aujourd’hui, ces derniers tirent à nouveau la sonnette d’alarme.

Cette fois, l’urne est pleine. Et malgré une énième lettre datée du 7 août dernier leur annonçant l’arrivée d’un nouveau gestionnaire et leur demandant de ne pas perdre patience, la plupart des copropriétaires ne croient plus aux promesses répétées d’Edouard de Ligne, l’administrateur délégué de Péronnes Invest, la société faîtière qui développe et pilote le domaine touristique logé sur les terres historiques de la famille princière de Ligne – La Trémoille à Antoing.

Devant l’annonce par Edouard de Ligne d’une nouvelle sollicitation des actionnnaires pour un énième apport en trésorerie, certains évoquent de plus en plus la nécessité de passer par la case PRJ (procédure en réorganisation judiciaire) pour mettre fin, disent-ils, à l’incompétence et aux négligences répétées des gestionnaires tant pour la commercialisation des cottages toujours à la vente que pour leur location à la (petite) semaine. D’autres menacent purement et simplement de porter l’affaire en justice pour faire valoir leurs droits avant qu’il soit trop tard.

«On a attendu le versement de la redevance d’usufruit du premier trimestre 2023 jusque fin juin. Et on attend toujours le versement de la suivante, malgré les belles promesses du prince d’en finir avec ces retards répétés…», soupire Rosa, écoeurée par la légèreté affichée par la direction actuelle, qui n’a cessé de changer de mains depuis qu’elle a manifesté le désir d’y acquérir en nue propriété un logement avec vue sur lac.

Serge Dielens, un de ses voisins les plus remontés, est reputation manager professionnel. Et la manière dont le projet est géré depuis le début le fait doublement bondir: «Le manque de communication et de professionnalisme affiché par les gestionnaires dépasse l’entendement. On se fout littéralement de nous sans nous tenir au courant des multiples problèmes et changements de cap dans la gestion stratégique immobilière et commerciale du projet. En tant que co-investisseurs et copropriétaires du domaine, nous avons droit à cette information en première main sans devoir découvrir ce qui se passe en forêt d’Antoing via la presse ou les réseaux sociaux!», insiste-t-il.

La gestion reprise par le leader Landal

Quand on évoque avec eux la reprise de la gestion locative de l’éco-resort par Landal GreenParks, une société basée à La Haye qui exploite une centaine de parcs de vacances en Europe, les copropriétaires contactés ne sont qu’à moitié rassurés. «Cela ne peut pas être pire qu’actuellement…», soupire Paul, las d’attendre que les loyers des hébergements de vacances du site touristique couvrent enfin le montant des redevances d’usufruit promises par Péronnes Invest.

Landal, le nouvel opérateur néerlandais choisi par ce dernier pour remettre d’équerre la gestion du site, est un géant du secteur touristique. «Mais il manquait encore à son catalogue sur le marché wallon une offre de la qualité affichée par l’éco-resort Your Nature», insiste Baptiste van Outryve, en charge de la communication.

Le géant du secteur exploite déjà plus de 90 parcs de vacances aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Suisse, en République tchèque et en Hongrie, avec un total de près de 15.000 logements de vacances, sans compter sept campings offrant 1.300 emplacements. Sur une base annuelle, le nouveau partenaire de Péronnes Invest compte 2,8 millions de clients qui réservent 14,5 millions de nuitées. Environ 3.000 employés travaillent dans les parcs et les différents bureaux sis à La Haye (siège social), Zwolle, Trèves et Varde.

Fusion-acquisition latente

En avril dernier, Landal a officiellement annoncé sa reprise, qui couvait depuis deux ans, par un autre géant européen du secteur: le voyagiste allemand Roompot, dont l’actionnaire majoritaire n’est autre que le puissant fonds d’investissement américain KKR. Le nouveau groupe fusionné compte désormais 305 destinations de vacances et plus de 30.000 hébergements de vacances répartis dans 11 pays à son catalogue. En 2022, il a vendu et géré plus de 25 millions de nuitées. Du côté des copropriétaires du « petit » éco-résort wallon, on croise les doigts pour que la puissance unique de ce réseau fasse rapidement gonfler le nombre de nuitées enregistrées en forêt d’Antoing.