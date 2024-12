Van Marcke se réinvente et diversifie ses activités

Le leader belge de la distribution de produits sanitaires et de chauffage diversifie ses activités pour faire gonfler des revenus en baisse suite à la crise immobilière. Réseaux de chaleur, immobilier et innovations font partie des alternatives.

“L’une de mes principales missions est de développer des alternatives à nos métiers de base et de préparer les défis futurs qui peuvent attendre un grossiste comme nous. Et je dois avouer que le challenge est particulièrement intéressant.” Sourire en coin, Aldric d’Oultremont, jeune vice-président exécutif de Van Marcke Solutions, l’une des trois branches de la société avec celle dédiée au sanitaire et celle dédiée au volet technique, semble avoir déjà trouvé ses marques, six mois après sa prise de fonction.

Le fils de la CEO Caroline Van Marcke pilote les initiatives qui doivent permettre à ce groupe fondé en 1929 de perdurer dans le temps en renouvelant sa gamme de services. Et à regarder la liste des projets qu’il met sur la table des bureaux de Van Marcke à Zaventem, la corbeille semble déjà bien remplie. “Le futur de Van Marcke sera bien plus large que l’achat et la vente de produits, explique-t-il. C’est surtout la valeur ajoutée autour de nos produits qui va nous permettre de nous différencier. Nos actions de diversification sont en tout cas surtout tournées vers une meilleure durabilité du secteur. Il y a une vraie volonté d’avoir une stratégie efficace en matière de décarbonation.”

Si la construction en 2019 d’un gigantesque centre de distribution et de logistique à Courtrai (90.000 m² sur 17 hectares) de même que le renouvellement du système IT l’an dernier permettent désormais de fournir de nouveaux services aux installateurs professionnels et aux consommateurs finaux, la stratégie de diversification bat son plein. Et en la matière, l’objectif reste de faciliter la vie des promoteurs immobiliers et des installateurs. La création de réseaux de chaleur s’inscrit notamment dans cette démarche. Une trentaine sont actuellement en cours de développement en Flandre et à Bruxelles.

“Quand un développeur achète un terrain, il contacte désormais en amont notre bureau d’études pour analyser les possibilités d’installer un réseau de chaleur, fait remarquer Aldric d’Oultremont. Les perspectives sont gigantesques en la matière. L’idée est de fournir des solutions nouvelles pour se chauffer et fournir ensuite nos matériaux. Si nous sommes aujourd’hui surtout présents en Flandre, le potentiel de développement en Wallonie est également très important. Nos équipes travaillent actuellement d’arrache-pied pour faire connaître nos solutions.”

Le quartier du Kolenkaai, vitrine des nouveaux concepts

En matière d’immobilier, MarckPoint, la filiale de promotion immobilière, est en train de construire un quartier résidentiel de 111 logements à Bruges, sur le site d’anciens entrepôts de Van Marcke. À savoir un ancien site historique de la société (Kolenkaai) qui est appelé à devenir l’un des quartiers les plus durables de Belgique.

“Il s’agira clairement d’une vitrine pour montrer tous nos derniers concepts, lance Aldric d’Oultremont, qui confirme que le projet sera livré début 2026. On y retrouvera un réseau de chaleur local qui permettra de chauffer toutes les habitations. L’énergie nécessaire sera extraite d’un champ BEO, un grand réservoir souterrain situé à une profondeur de 150 mètres et où la chaleur pourra être enfouie ou stockée, selon les besoins. Notre équipe d’ingénierie, spécialisée dans les énergies renouvelables et les calculs techniques, a longuement travaillé sur ce projet. Notre département de préfabrication – Van Marck Prefab – fournira quant à lui des modules énergétiques et des installations sanitaires prêts à l’emploi de façon à accélérer le processus de construction. Et pour atteindre nos objectifs énergétiques, nous créerons une Energy Service Company (ESCO) qui jouera le rôle de producteur et fournisseur d’énergie pour le projet.”

Une quinzaine d’autres anciens sites industriels sont appelés à être transformés en quartiers résidentiels dans les prochaines années. “C’est clairement un segment que nous allons développer. Nous gérons tout de A à Z, mais surtout, nous souhaitons créer des partenariats à long terme avec nos clients. Notre leitmotiv est ‘apprendre, vivre, penser et faire’. Tous nos sites désaffectés qui ne sont pas occupés aujourd’hui sont dédiés à des occupations temporaires. Et ce, en attendant un redéveloppement.”

KOLENKAAI – MarckPoint, la filiale de promotion immobilière de Van Marcke, est en train de construire à Bruges un nouveau quartier de 111 logements qui comprendra toutes les nouvelles innovations du groupe.

Viser les 750 millions pour les 100 ans

Van Marcke est aujourd’hui actif en Belgique, en France, au Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse, à Malte et aux États-Unis. Il compte plus de 1.600 collaborateurs et fournit des matériaux pour plus de 15.000 installateurs. Son chiffre d’affaires avoisine les 600 millions d’euros.

“Il est évident que 2024 sera une annonce compliquée, avec un chiffre d’affaires en recul. Il s’agit aussi d’une année de transition et d’investissements. L’impact de la crise dans la construction et l’immobilier est assez important, tant pour le neuf que pour la rénovation. Pour ce dernier segment, beaucoup de gens sont dans l’expectative, ce qui freine les achats. Pour le reste, le potentiel de croissance à l’étranger est très important, avec les États-Unis comme tête de gondole. Ce marché fonctionne très bien. Pour 2025 ? Nous devons nous attendre à une année de grande stabilité. De nombreux concepts, notamment en matière de préfabriqué et d’offre digitale, seront testés. S’ils fonctionnent, ils seront exportés. Pour le reste, je souhaiterais que pour les 100 ans de Van Marcke, en 2028, nous atteignons les 750 millions de chiffre d’affaires.”

Si le core business de Van Marcke devrait peu évoluer à l’avenir, les grandes tendances en matière de salle de bain ne devant, par exemple, pas être considérablement modifiées – ou alors à la marge –, les vraies évolutions sont à attendre dans les services annexes.

“Le prochain défi d’envergure auquel il faudra s’attaquer sera l’eau, pointe Aldric d’Oultremont. Ce sera un objectif à moyen terme, à 10 ans. Mais la filtration de l’eau, la récupération de l’eau, etc. sont autant d’éléments que nous ne pourrons plus négliger et auxquels il faudra apporter des solutions. Nos ingénieurs commencent à travailler sur ces questions. La récupération de la chaleur dans une douche est, par exemple, un point sur lequel nous pouvons travailler. Elle est aujourd’hui perdue. Or, en réutilisant la chaleur contenue dans cette eau, nous pourrions gagner en efficacité. Les innovations n’existent pas encore, mais apparaîtront d’ici peu. Dans le projet Havenkaai, nous utilisons, par exemple, la chaleur de la Lys et de celle contenue dans l’eau qui ruisselle dans les égouts pour créer de nouvelles sources de chaleur.”