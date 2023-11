Premier projet exemplaire pour la filiale de promotion immobilière du groupe Van Marcke

MarckPoint (groupe Van Marcke) portera la reconversion des entrepôts brugeois du Kolenkaai en un quartier résidentiel de 111 logements neufs chauffés à l’énergie géothermique puisée à 150 mètres de profondeur.

Le signal de départ a été donné pour la construction de ce qui deviendra le bâtiment le plus durable de la ville de Bruges sur les terrains du Kolenkaai (quai au charbon). L’ancien show-room et les entrepôts de Van Marcke, spécialiste belge de la salle de bains et du chauffage, seront transformés en une cour végétalisée de 3.500 m2 entourée de 101 appartements neufs et 10 maisons construites le long du canal. Aux angles du site triangulaire entre Kolenkaai, IJzerstraat et Diksmuidestraat, des espaces seront également prévus pour des bureaux, des commerces locaux et des restaurants.

Un réseau de chaleur permettra de chauffer toutes les habitations et de leur fournir gratuitement un refroidissement passif. L’énergie nécessaire sera extraite d’un champ BEO, un grand réservoir souterrain situé à une profondeur de 150 mètres et où la chaleur pourra être enfouie ou stockée, selon les besoins. Les travaux de forage ont été lancés dès le printemps dernier; les premiers occupants sont attendus courant 2026.

Projet emblématique pour nouvelle filiale

La famille Van Marcke a fait de la reconversion de son site historique brugeois de 10.000 m2 un cas exemplaire pour les générations et les techniques futures. L’ancien show-room, les entrepôts et les bâtiments sous-jacents abriteront en effet le premier projet résidentiel de la nouvelle filiale de promotion immobilière du groupe, baptisée MarckPoint.

Vastes terrasses et variation sur les hauteurs et niveaux ont guidé le travail des architectes du bureau Binst. Le nouveau quartier urbain exploite au maximum la proximité avec le canal et les circulations lentes. © Binst Architecten

«Il s’agit du premier projet de construction dans lequel Van Marcke Group rassemble toute son expertise interne. Notre équipe d’ingénierie est spécialisée dans les énergies renouvelables et les calculs techniques. Notre département de préfabrication fournira des modules énergétiques et des installations sanitaires prêts à l’emploi de façon à accélérer le processus de construction lui-même», détaille Caroline Van Marcke, la CEO du groupe Van Marcke.

Refroidissement gratuit, bornes de recharge pour voitures électriques

Pour atteindre ses objectifs énergétiques, Van Marcke créera une Energy Service Company (ESCO) qui jouera le rôle de producteur et fournisseur d’énergie pour le projet. Le cœur de la centrale électrique sera formé par le champ BEO composé de 48 forages en profondeur. Selon les calculs, le système de (pré-)chauffage souterrain offre en théorie une réserve inépuisable d’énergie durable et alimentera les habitations via un système de canalisations centralisé couplé à des pompes à chaleur et à l’énergie solaire.

En outre, le site sera alimenté en énergie renouvelable grâce à une installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance minimale de 132 kWc.​ Les 171 places de stationnement seront également prêtes à accueillir des bornes de recharge.

Le projet se distingue également au niveau de l’architecture, confiée à Binst Architects. Les appartements une, deux ou trois chambres avec terrasses sont déjà en prévente via Dewaele Vastgoed. Les prix varient de 217.500 à 637.500 euros hors TVA.