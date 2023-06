Quelles sont les communes wallonnes qui délivrent le plus de permis de bâtir? (infographie)

À l’heure où les autorités encouragent les citoyens à rénover leur maison plutôt qu’à en construire une neuve, est-il encore facile d’obtenir un permis pour la création de nouveaux bâtiments résidentiels?

Zoom sur les permis de bâtir octroyés en Wallonie ces dix dernières années, selon les chiffres publiés par l’Office belge de la statistique (Statbel).

Acheter du neuf, de l’ancien à rénover ou construire soi-même? Les Belges semblent avoir fait leur choix. Avec l’augmentation des taux hypothécaires et l’envolée des prix liée à la hausse des coûts de construction, les ventes de logements neufs dégringolent. Et si le nombre de permis de bâtir octroyés a diminué de 9,7% en 2022 par rapport à 2021, les Belges ont toujours une brique dans le ventre. Ils construisent plus petit, voilà tout.

Toujours est-il qu’en Belgique, on rénove plus que l’on ne construit, semblent dire les chiffres officiels. « Depuis 2007, le niveau des permis de bâtir octroyés pour la rénovation de bâtiments résidentiels est en effet supérieur à celui des permis de bâtir octroyés pour de nouvelles constructions résidentielles », confirme Statbel.

Il faut dire, bâtir sa propre maison n’est pas une mince affaire. Non seulement, c’est un projet de vie qui coûte cher, mais il demande aussi de respecter une série de normes qui sont fonction de la Région où se situe le bien.

Des exigences pour bâtir

Avant de se lancer dans ses travaux, il faut d’abord trouver un terrain. Et pas n’importe lequel : pas question d’ériger son futur foyer sur un terrain agricole ou dans un pré. Il vous faudra trouver un terrain à bâtir, propre à cette fonction.

Après quoi, vous devez demander l’autorisation auprès des autorités compétentes pour faire construire le bâtiment qui vous servira de maison. Or, pour chaque construction nécessitant un permis d’urbanisme, il vous faut obligatoirement engager un architecte (sauf exceptions). Celui-ci se charge tant du concept/projet que du contrôle de l’exécution des travaux.

Une fois le projet mis sur papier, c’est là que tout se joue: après délibéré, le Collège communal peut vous accorder (ou non!) le fameux permis d’urbanisme. Attention, votre future habitation doit tenir la route, notamment en matière de consommation d’énergie. Depuis 2010, toute nouvelle habitation doit en effet respecter des exigences de performance énergétique. Cela repose sur trois piliers:

l’étanchéité et l’isolation de l’habitation ;

de l’habitation ; la performance des systèmes de chauffage et de ventilation ;

la consommation en énergie primaire.

Dernières chances de construire à la campagne

Toutes ces conditions à remplir peuvent en rebuter plus d’un. Pour autant, ceux qui désirent imaginer leur foyer de A à Z, dans un petit coin de verdure à la campagne, ne doivent plus traîner pour entreprendre les démarches. D’ici 2025, la surface constructible sera limitée à 6 km2 par an (soit la moitié de la surface consommée actuellement) en Wallonie. Elle sera même réduite à néant à l’horizon 2050.

« Pas de ‘Stop au béton’ en Wallonie sans mesures pertinentes et adéquates »

Bref, fini de grignoter le territoire wallon pour construire à tout va. Les autorités entendent mettre un terme à la construction de maisons individuelles dans les lotissements à la campagne ou le long des routes. Une manière pour la Région de promouvoir la durabilité et d’accélérer la rénovation de son bâti.

Ces perspectives pourraient encourager une ruée vers la construction durant les prochaines années.

Construire, mais où?

Comme on vous le disait plus haut, construire une maison nécessite l’obtention d’un permis urbanistique. Or, d’une commune à l’autre, les règles peuvent parfois être plus strictes et le César difficile à obtenir. Dans quel arrondissement du sud de la Belgique en a-t-on délivré le plus ces dix dernières années?