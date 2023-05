Wallonie: des primes plus élevées pour inciter à rénover

Un supplément !

Impossible d’ignorer la performance énergétique lors d’une transaction immobilière. Le score PEB est désormais tout aussi important que le prix et la localisation du bien, ce qui impacte fortement le prix des maisons et appartements. Le nouveau Guide immobilier de Trends-Tendances qui est paru le jeudi 4 mai fait le point sur le sujet et vous présente tous les prix des maisons et appartements du pays, commune par commune, en fonction de leur PEB.