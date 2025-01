En 2024, les prix des nouvelles constructions ont montré des signes de stabilisation après plusieurs années de hausses soutenues, selon le dernier Baromètre de la construction neuve, élaboré par Matexi et Realo.

Les appartements ont vu leurs prix augmenter de 2,24 % et les maisons de 3,48 %, principalement au cours du premier semestre de l’année 2024. Cependant, au quatrième trimestre, les prix des appartements neufs ont légèrement reculé (-0,11 %), tandis que ceux des maisons ont enregistré une augmentation modérée de 0,4 % par rapport au trimestre précédent, selon le Baromètre de la construction neuve*, élaboré par Matexi et Realo.

Cette stabilisation marque une rupture avec les années précédentes, où les augmentations avaient atteint 7,5 % en 2022 et 4,5 % en 2023. Le Baromètre souligne que cette évolution pourrait indiquer une amélioration de l’accessibilité des biens neufs, bien que les prix restent globalement élevés.

Source: Matexi et Realo.

Un contexte économique sous tension



Entre 2021 et 2024, les prix des maisons et appartements neufs ont augmenté de 15,8 % et 14,7 % respectivement, principalement en raison de la hausse des coûts de construction. Parallèlement, l’inflation générale (+15,5 %) et la hausse des taux d’intérêt hypothécaires (de 1,38 % en 2021 à 3,03 % en octobre 2024) ont réduit la capacité d’emprunt des ménages, limitant leur pouvoir d’achat. Malgré l’indexation des salaires, les ménages belges doivent aujourd’hui compenser une hausse de 16,3 % de leurs coûts de financement, ce qui réduit leur capacité à accéder à la propriété.

Perspectives pour 2025

Source: Matexi et Realo.



Le déséquilibre structurel entre l’offre et la demande demeure, aggravé par un faible nombre de permis de construire délivrés. Pour répondre à la crise du logement, des réformes sont nécessaires, notamment au niveau fiscal, dans la simplification des procédures de permis et via des partenariats public-privé, avance le Baromètre.

Différences locales dans l’évolution des prix



Ce dernier met également en évidence des variations de prix significatives entre les communes. Les zones où les prix sont déjà élevés ont enregistré des augmentations plus rapides, soulignant les disparités en matière d’accessibilité financière.



*Le Baromètre se base sur des données issues d’annonces immobilières, de sources publiques et d’autres bases de données en ligne pour suivre les tendances de manière précise. Les biens types étudiés sont une maison trois façades de 160 m² et un appartement de 95 m².