Primes rénovation: comment trouver le bon entrepreneur pour vos travaux?

Choisir le bon entrepreneur est une étape cruciale dans vos projets de rénovation, surtout si vous souhaitez bénéficier des primes Habitation ou Toiture et Petits travaux.

Pour pouvoir bénéficier des primes, il est dans la plupart des cas demandé de confier ses travaux à des professionnels. Mais pas n’importe lesquels: ceux-ci doivent être enregistrés auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). « Et surtout, il faut que les travaux soient réalisés par quelqu’un qui a l’accès à la profession dans le domaine concerné », ajoute Jacques Fraipont, consultant au Guichet énergie de Namur. Mais comment savoir à qui faire appel?

L’audit, le guide indispensable

Vous ne savez pas par où commencer pour améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation et choisir vos entrepreneurs? Un audit énergétique peut être un bon point de départ. « Quand on me demande à qui faire appel pour isoler une maison, je vends toujours « l’audit ». Ça va vraiment être un état des lieux de la maison telle qu’elle est à l’heure actuelle, avec tout un scénario pour isoler le bâtiment », précise le consultant. « L’idée derrière cet outil, c’est d’être le plus proche possible du label A+ ».

L’audit énergétique établit un plan d’action détaillé, étape par étape, pour atteindre progressivement le label PEB le plus performant. Il revient alors au citoyen de suivre ces recommandations, en tout ou en partie. En plus de vous orienter, « il permet aussi d’ouvrir la porte aux primes Habitation », ajoute Jacques Fraipont. Attention, seuls les auditeurs Logement agréés peuvent réaliser cet audit. Pour trouver un professionnel certifié, consultez la liste des auditeurs agréés disponible sur le site officiel du SPW.

Une fois l’audit réalisé, il est temps de choisir un entrepreneur. Mais où chercher? Contrairement à certaines idées reçues, « il n’existe pas de liste d’entrepreneurs agréés par la Région wallonne. Hormis pour des choses très spécifiques », précise le consultant. « Même si certains prétendent le contraire. »

Comme aucune liste d’entrepreneurs n’est disponible, il est dès lors essentiel de consacrer du temps à vos recherches. Le bouche-à-oreille peut être utile, mais la majorité des professionnels se trouvent aujourd’hui sur Internet. Consultez les avis en ligne, évaluez leur réputation et assurez-vous de la solidité financière de leur entreprise. Pour cela, n’hésitez pas à vérifier leur numéro de TVA sur la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).

Vous y trouverez également les informations qui garantissent que l’entrepreneur possède l’accès à la profession requis pour les travaux envisagés. Une condition sine qua non pour obtenir les primes. Ainsi, si vous voulez rénover votre toiture, votre charpente et vos gouttières, pas question de faire appel à n’importe quel couvreur. « L’entrepreneur doit disposer de l’accès à la profession spécifique pour les travaux de couverture de toiture, charpente et eaux pluviales », prévient Jacques Fraipont.

Pourquoi une telle condition? « Autrefois, ce n’était pas toujours exigé. Mais il y a déjà eu des abus, notamment un poêle à pellets posé par une coiffeuse par exemple », défend le consultant.

Privilégiez les « petits » entrepreneurs

Une fois que vous vous serez assuré que le(s) professionnel(s) choisi(s) dispose(nt) des qualifications nécessaires, comparez les devis attentivement. « Je recommande de se diriger vers des artisans. Les sociétés commerciales aux noms les plus connus demandent souvent de gros budgets », souligne Jacques Fraipont. « En passant par un petit entrepreneur, un artisan, il y a peut-être moyen de bénéficier de coûts plus compétitifs ».

Pour rappel: le montant des primes reste le même, quelle que soit la facture finale. Ainsi, en optant pour une offre au meilleur rapport qualité-prix et en combinant celle-ci avec les primes disponibles, vous maximisez vos économies.