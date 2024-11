Pourquoi ai-je froid alors que mon thermostat affiche 20°C ? Les causes expliquées

La température intérieure recommandée dans les pièces de vie est de 20 degrés. Mais même si vous réglez le thermostat à la bonne température, impossible de vous réchauffer? Le plaid est devenu votre meilleur allié? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette sensation de froid persistant.

Votre thermostat affiche 20°C, mais vous grelottez encore? Pendant ce temps, chez un ami, il fait un degré de moins, et pourtant, vous vous y sentez parfaitement bien. Non, votre chaudière n’est pas en cause. La différence de confort thermique entre deux logements ne dépend pas uniquement de la température affichée, mais de plusieurs autres facteurs. Comme l’isolation, l’humidité, la circulation d’air, et même parfois la décoration.

Isolation du logement

Une maison mal isolée est souvent la cause principale de votre inconfort. Si les murs, fenêtres ou sols sont froids, alors la température ressentie est nettement inférieure à celle indiquée sur le thermostat. Et pour cause, sans une bonne couche d’isolant, ces éléments laissent échapper la chaleur accumulée et laissent entrer les courants d’air froids. Pour lutter contre cette sensation de froid, vous aurez alors tendance à vouloir augmenter le chauffage. Quitte à faire bondir votre consommation… et votre facture d’énergie!

C’est pour cette raison que la Belgique encourage la rénovation énergétique des logements. Notamment à l’aide de primes. Nous avons créé un dossier spécial sur le sujet pour vous aider à mieux comprendre les démarches pour les obtenir.

Humidité ambiante

Le taux d’humidité joue un rôle essentiel dans la perception de la température à l’intérieur de votre maison. Un air trop sec favorise l’évaporation de l’humidité de votre peau, ce qui amplifie la sensation de froid, même lorsque le chauffage est actif. En revanche, un taux d’humidité bien équilibré, situé entre 40 % et 60 %, rend l’air plus agréable et peut même donner une impression de chaleur à une température légèrement inférieure. Mais attention : un excès d’humidité peut refroidir les surfaces et les murs, créant un environnement moins confortable. Pour un confort thermique optimal, veillez à contrôler et ajuster le taux d’humidité dans votre logement.

Circulation de l’air

Les courants d’air froid ou un chauffage mal réparti peuvent causer des zones froides, même si le thermostat affiche 20°C. Vérifiez si vos radiateurs ou votre système de chauffage fonctionnent de manière optimale. Quant aux causes de la présence de courants d’air chez vous, celles-ci sont multiples:

Mauvaise isolation des combles : l’air froid s’infiltre par le haut et se propage dans la maison.

: l’air froid s’infiltre par le haut et se propage dans la maison. Fenêtres, et portes mal isolées: les interstices autour des fenêtres – notamment celles en simple vitrage ou mal posées -, les bas de porte non étanches ou les cadres mal fixés permettent aux courants d’air de s’infiltrer.

les interstices autour des fenêtres – notamment celles en simple vitrage ou mal posées -, les bas de porte non étanches ou les cadres mal fixés permettent aux courants d’air de s’infiltrer. Joints usés: les joints d’étanchéité des fenêtres et portes qui se détériorent avec le temps réduisent leur efficacité.

les joints d’étanchéité des fenêtres et portes qui se détériorent avec le temps réduisent leur efficacité. Murs creux ou fissurés: les fissures dans les murs extérieurs permettent à l’air froid d’entrer directement dans la maison.

les fissures dans les murs extérieurs permettent à l’air froid d’entrer directement dans la maison. Plinthes et prises électriques: on n’y pense pas forcément, mais ces zones peuvent aussi laisser passer l’air si elles ne sont pas correctement isolées.

on n’y pense pas forcément, mais ces zones peuvent aussi laisser passer l’air si elles ne sont pas correctement isolées. Sols sur vide sanitaire ou non isolés: dans ce cas-ci, l’air s’infiltre par le bas.

dans ce cas-ci, l’air s’infiltre par le bas. Cheminées ouvertes: une cheminée ouverte peut créer un appel d’air froid dans la pièce.

Position du thermostat

Le thermostat mesure la température à un endroit précis. Si celui-ci est placé près d’une source de chaleur, dans une petite pièce facile à chauffer ou dans une zone exposée au soleil, la température qu’il affiche peut ne pas refléter celle ressentie ailleurs.

Décoration et ameublement

Du carrelage, de grandes pièces vides, des peintures claires et froides… sont autant d’éléments qui peuvent paraître anodins mais qui jouent pourtant beaucoup sur la sensation de chaud et de froid. Ce n’est pas pour rien que l’on parle de décoration ou d’ambiance « chaleureuse ». Un intérieur avec des tapis, des textiles épais, des rideaux et des meubles en bois peut rendre la pièce plus chaleureuse, même à une température plus basse.