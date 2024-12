Peut-on rénover sa maison soi-même et bénéficier de primes?

En Wallonie, on entend souvent parler des primes Habitation qui nécessitent l’expertise préalable d’un auditeur. Mais la Région offre également des primes aux enthousiastes qui souhaitent réaliser une partie des travaux eux-mêmes. Sous certaines conditions.

Vrai bricoleur, vous souhaitez mettre la main à la pâte et réaliser une partie de vos travaux? Bonne nouvelle: rénover soi-même sa maison ouvre la porte à certaines primes! La prime Toiture et petits travaux vous permettra de procéder à la rénovation complète de votre toiture (sans limite de coût) et/ou de réaliser de petits travaux de maximum 6000 euros par poste. Cela offre une liberté supplémentaire dans le choix de la réalisation des projets et permet de faire des économies sur les coûts de main-d’œuvre. L’intervention de la prime est par contre moindre lorsque vous effectuez vos travaux vous-même. Pour débloquer cette aide financière, il faudra répondre à quelques conditions.

Une prime sans passer par l’audit

L’un des principaux atouts de ces aides financières? L’absence d’obligation de réaliser un audit préalable. En Wallonie, ce dispositif permet aux Belges d’accéder à un coup de pouce financier sans devoir passer par une expertise coûteuse. Pour rappel, un audit énergétique peut représenter un investissement d’environ 1000 euros, une somme qui pourrait freiner certains ménages.

En optant pour ce dispositif, la Région wallonne espère également inciter les propriétaires à franchir le pas des rénovations énergétiques, un enjeu crucial pour répondre aux défis climatiques. En facilitant l’accès aux aides, elle vise à accélérer la transition vers des habitations mieux isolées, moins énergivores et donc plus respectueuses de l’environnement.

Cette absence d’audit obligatoire ne signifie pas pour autant que les travaux réalisés ne sont pas contrôlés. La Wallonie veille à ce que les aides octroyées soient utilisées pour des projets conformes aux critères fixés. Cette flexibilité représente un juste équilibre entre simplification des démarches et utilisation efficace des fonds publics.

Pas plus de 6000 euros de travaux!

En plus des conditions habituelles pour obtenir une prime, comme l’âge du bâtiment, plusieurs autres critères doivent être respectés. Cela inclut des plafonds de prix, des restrictions sur les travaux réalisables par soi-même et des procédures administratives obligatoires.

Une limite claire sur les coûts

Si l’on se concentre sur les primes sans audit, un plafond de dépenses est imposé. « La définition de petits travaux, ce sont des travaux qui n’excèdent pas 6000 euros, TVA comprise », précise Jacques Fraipont, du Guichet Énergie de Namur. Ce plafond s’applique à chaque poste de rénovation, à l’exception de la toiture, souvent plus coûteuse.

« Sur une période de 24 mois, on peut ainsi faire jusqu’à dix travaux de maximum 6000 euros », ajoute-t-il encore. « Maximum cinq travaux de rénovation et maximum cinq travaux d’amélioration énergétique ».

Pour les travaux réalisés par vos soins, seules les factures des matériaux seront acceptées, et non les simples tickets de caisse. Si vous faites appel à un professionnel, la facture finale (incluant matériaux et main-d’œuvre) doit également rester sous la barre des 6000 euros.

Faire ses travaux soi-même: quelle limite?

Si la rénovation de votre maison vous tient à cœur, vous pouvez participer à certains travaux. Toutefois, la plupart des interventions couvertes par la prime Toiture et petits travaux nécessitent un professionnel qualifié. C’est notamment le cas pour le remplacement des menuiseries extérieures ou des vitrages, tout ce qui touche aux installations de chauffage, au système de ventilation ou encore à l’eau chaude sanitaire. Pour connaître les travaux que vous pouvez réaliser seul, consultez la brochure officielle de la Région wallonne.

Pas d’audit, mais la venue d’un estimateur

Bien qu’un audit ne soit pas obligatoire pour cette prime, certaines interventions nécessitent l’expertise d’un estimateur. « Pour le traitement de l’humidité, par exemple, un estimateur doit venir sur place. Un estimateur, c’est quoi? C’est un fonctionnaire de la Région wallonne. Contrairement à l’auditeur, ses services sont complètement gratuits ».

En conclusion, rénover soi-même tout en bénéficiant de primes est une opportunité intéressante pour les propriétaires wallons. Ce dispositif, en supprimant l’obligation d’un audit préalable et en permettant d’économiser sur la main-d’œuvre, offre une flexibilité précieuse. Toutefois, il est essentiel de bien se renseigner sur les critères et les limites imposés.

Où trouver un estimateur?

Pour certains travaux, la visite préalable de l’estimateur du SPW Logement est indispensable avant de les réaliser. Pour demander le passage de cet expert, il faut compléter un formulaire en ligne disponible sur monespace.wallonie.be ou par courrier, à renvoyer à l’adresse indiquée sur le formulaire ou par mail à rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be. Une fois votre demande traitée, vous serez recontacté pour établir une date de visite.