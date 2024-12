Une étude menée par Immoweb met en lumière les critères déterminants dans la valorisation des biens immobiliers en Belgique. Ces facteurs diffèrent selon qu’il s’agisse de maisons ou d’appartements, mais certains éléments, comme le certificat PEB, l’année de construction ou la présence d’aménagements spécifiques, reviennent systématiquement.

Pour les maisons, PEB, modernité et espaces extérieurs dominent. La performance énergétique (PEB) est un facteur clé dans la valorisation des maisons, notamment en raison de la hausse des coûts énergétiques et des réglementations strictes. En Flandre, une maison avec un score A est 19,2 % plus chère qu’une maison notée D, tandis qu’un score F réduit sa valeur de 9,4 %. En Wallonie, les primes sont de 14,1 % pour un score A et 11,9 % pour un score B. Une maison notée F est 7,1 % moins chère. A Bruxelles : Les maisons notées F sont en moyenne 2,3 % moins chères que celles notées D.

Année de construction

Les maisons récentes attirent, logiquement, davantage les acheteurs grâce à leur durabilité et leur efficacité énergétique. En Flandre, une maison construite après 2010 est 15 % plus chère qu’une maison datant de 1945-1970. En Wallonie, la prime est de 10 % pour les maisons modernes. A Bruxelles, une maison récente est valorisée 17,8 % de plus qu’une maison de l’après-guerre.

Jardin

La pandémie et le télétravail ont renforcé ces dernières années l’intérêt pour les espaces extérieurs. Une maison avec un jardin de 250 à 500 m² est en moyenne 17 % à 21,8 % plus chère selon la région.

Piscine

Équipement haut de gamme, la piscine peut significativement augmenter la valeur d’une maison. En Flandre, de +7,8 %. Wallonie, de +9,4 %. La plus-value est la plus forte à Bruxelles : +17,7 %.

Pour les appartements

Le certificat PEB impacte également les appartements, bien que moins que pour les maisons, car leurs coûts énergétiques sont souvent moindres.

Flandre : +15,5 % pour un score A par rapport à D ; -6,5 % pour un score F.

+15,5 % pour un score A par rapport à D ; -6,5 % pour un score F. Wallonie : +17,3 % pour un score A ; -4,4 % pour un score F.

+17,3 % pour un score A ; -4,4 % pour un score F. Bruxelles : Les appartements notés B bénéficient d’une prime de 3,5 % par rapport à D ; -3 % pour un score F.

Année de construction



Les appartements construits après 2010 sont bien mieux valorisés.

Flandre : +15,6 %.

+15,6 %. Wallonie : +9,2 %.

+9,2 %. Bruxelles : +8,4 %.

Salle de bains



Le nombre de salles de bains est un critère qui influence davantage le prix du bien en Flandre.

Flandre : +12,4 % pour deux salles de bains.

+12,4 % pour deux salles de bains. Wallonie : +1,9 %.

+1,9 %. Bruxelles : +2,6 %.

Parking



Un parking couvert ajoute de la valeur, mais l’impact varie selon les régions.