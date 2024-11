Lorsque vous sollicitez un crédit hypothécaire auprès d’une banque, êtes-vous obligé d’accepter le taux d’intérêt qu’elle vous propose? Pas du tout! La négociation est essentielle. D’ailleurs, certains Belges réussissent encore à obtenir une réduction de 1% sur ce taux, comme l’indique le Guide-Épargne.

On vous l’expliquait récemment: l’une des étapes-clés d’un achat immobilier, c’est partir à la chasse au meilleur taux… en négociant son crédit hypothécaire. Quand les taux s’élèvent à plus de 3%, arracher ne serait-ce que 0,2% à votre banque est déjà une victoire. Et si on vous disait qu’il était possible d’obtenir une réduction de 1%? Certains emprunteurs y sont récemment parvenus, selon une analyse de Guide-Épargne.

Jusqu’à 1% de réduction sur votre emprunt hypothécaire

Des experts ont comparé les taux obtenus et les taux officiellement publiés par les banques:

La situation de départ: pour un emprunt de 25 ans à un taux d’intérêt fixe, vous pouvez ainsi emprunter au taux moyen de 3,79%, selon les taux officiels publiés le 15 novembre dernier.

En négociant, il est néanmoins possible de faire baisser ce taux. « Si nous incluons tous les prêts immobiliers que les utilisateurs de notre site ont partagés avec nous durant les 30 derniers jours, ces derniers ne doivent payer en moyenne que 2,84% d’intérêts pour un prêt hypothécaire à taux fixe sur 25 ans », a constaté Brecht Coene, l’un des experts responsables de cette analyse. « En moyenne, vous pouvez donc à nouveau bénéficier d’une marge de négociation de presque 1% auprès de la banque ».

Comment expliquer cette marge de négociation?

Il y a un an, la marge de négociation des taux hypothécaires atteignait à peine 0,5%, selon les experts. Elle a donc presque doublé en quelques mois. Comment expliquer ce changement?

Avec la décision de la Banque Centrale Européenne de réduire son taux de dépôt, il est devenu moins avantageux pour les banques de placer leurs fonds auprès d’elle. Elles cherchent désormais des alternatives pour valoriser ce capital. Ainsi, plutôt que de placer leur argent à faible rendement auprès de la BCE, les banques le mettent à disposition des emprunteurs, ce qui dynamise le marché immobilier. Mais pour attirer davantage d’emprunteurs, tout en maintenant leur rentabilité, elles doivent augmenter leur marge de négociation.

Une autre explication possible, selon Brecht Coene : « la baisse générale des taux hypothécaires ». En effet, lorsque les taux hypothécaires sont bas, les emprunteurs sont naturellement plus incités à contracter un prêt. Cela intensifie la concurrence entre les banques, qui cherchent à attirer ces clients. Pour se démarquer, les banques offrent davantage de flexibilité sur leurs conditions, notamment via une marge de négociation plus élevée.

Historique de paiement, taux d’endettement, apport personnel… Un bon dossier de crédit peut t’aider à obtenir de meilleures conditions de prêt. « Si votre dossier est correct, vous pouvez vous attendre à une marge de négociation d’environ 1% », confirme Brecht Coene. « Autrefois, il fallait disposer de fonds propres suffisants (donc ne pas emprunter plus de 80-90% de la valeur d’achat) et d’une capacité de remboursement suffisante. »

Au-delà de ça, vous pourriez devoir accepter de souscrire d’autres produits auprès de la banque. Comme une assurance solde restant dû, une assurance incendie ou une épargne. « Quoi qu’il en soit, vous devez toujours tenir compte de vos frais globaux: aussi bien de votre taux d’intérêt que du montant que vous devez payer pour les assurances obligatoires », conseille l’expert. « Parfois, la combinaison avec le taux le plus bas ne s’avère pas être l’option la plus avantageuse finalement. »