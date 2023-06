Nieuport, destination prisée par les navigateurs fortunés

Quel est l’état du marché immobilier à la Côte? Focus sur Nieuport, station balnéaire populaire auprès des marins fortunés. Mais les amateurs de tranquillité ne sont pas en reste.

Pourquoi choisir Nieuport? Christophe Decock, gérant de Century 21 Sea Port, pose cette question à tous ses clients. Une réponse qu’il entend de plus en plus souvent: “Nous recherchons la tranquillité”. “Contrairement aux stations balnéaires dotées d’une gare, ce calme existe encore à Nieuport”, affirme Christophe Decock.

Autre atout de Nieuport: son port de plaisance, l’un des plus grands d’Europe. Bénéficiant d’installations modernisées, il fait de la commune une destination prisée par les navigateurs fortunés. “Il s’agit souvent de personnes qui ont déjà un appartement à Knokke. Leur bateau était à Zeebrugge. Mais ici, à Nieuport, ils ont pour ainsi dire vue sur leur voilier depuis leur appartement.”

Marc Naessens, responsable des ventes chez Immo Eecke, souligne également le succès de la connexion entre Nieuport-Plage et Nieuport-Ville. “La revitalisation de Nieuport-Plage a fait l’objet d’investissements importants. Entre la ville et la côte, il y a le chenal du port et l’avenue Albert 1er, où une nouvelle offre a été créée ces dernières années. Ces nouveaux bâtiments ont souvent un style plus épuré et plus frais, ce qui attire également un public un peu plus jeune.”

Avec un prix médian de 229.000 euros pour les appartements, Nieuport se classe parmi les communes côtières les plus chères. A l’ouest, seule Ostdunkerke l’est davantage (231.125 euros). La société de données immobilières SmartBlock a calculé le prix au mètre carré des appartements existants: celui-ci s’établit à 4.178 euros. Les prix pointent à la hausse, soit + 4,2%, selon SmartBlock.

Des villas convoitées

Cette tendance haussière pourrait-elle s’inverser, maintenant que les ardeurs des années covid se sont calmées? “C’est effectivement plus calme, mais cela n’a pas d’effet sur les prix, répond Marc Naessens. Cela reste un jeu d’offre et de demande et il y a encore suffisamment d’acheteurs potentiels pour maintenir le niveau de prix actuel.” Christophe Decock ne s’attend pas non plus à une baisse. “Le nombre de visites a diminué, mais la qualité de ces visites est très bonne. Certains collègues me disent que sur dix dossiers, cinq sont refusés par la banque. Ce problème de financement ne se pose guère ici, sur la côte.”

Christophe Decock note également que les biens les plus chers – la catégorie de prix à partir de 800.000 euros – se vendent très facilement. “Lorsqu’une maison est mise en vente dans le quartier du Simli, elle ne le reste généralement pas longtemps”, dit-il. Avec ses villas charmantes et authentiques, c’est un quartier qui attire des acheteurs qui auraient pu acquérir auparavant au Zoute ou au Coq.

Sur le marché du neuf, le prix moyen s’établit à 4.289 euros/m2, selon SmartBlock. Sur ce segment, épinglons le très attendu projet The Grand en front de mer, qui consiste en la réaffectation en appartements de luxe de l’emblématique Grand Hôtel, laissé à l’abandon pendant des décennies. Les travaux de restauration ont récemment commencé. Plus de 60 des 70 appartements ont déjà été vendus.