Nexum, le deuxième projet immobilier commercial d’Equilis en Espagne, ouvre ses portes

Après le succès du centre commercial Finestrelles à Barcelone ouvert voici cinq ans déjà, Equilis récidive avec le projet de retail park Nexum à Fuenlabrada, dans la banlieue madrilène. Le promoteur belge y installera le plus vaste parc solaire partagé du pays.

La société belge de promotion immobilière Equilis (groupe Mestdagh), qui achève la commercialisation du Nexum Retail Park à Fuenlabrada (Madrid), vient de signer un partenariat stratégique avec le groupe espagnol Iberdrola, leader européen dans la production d’énergie renouvelable, pour installer en toiture le plus vaste parc de panneaux solaires partagés d’Espagne.

«Ce système autonome permettra à plus de 1.000 foyers d’accéder à une énergie 100% renouvelable et de réduire leur facture d’électricité jusqu’à 40%, le tout sans nécessiter d’installation personnelle ni d’investissement. Tout résident de Fuenlabrada situé dans un rayon de 2 kilomètres de l’installation pourra bénéficier de cette initiative via le site web de l’entreprise», précise Carl Mestdagh, le président exécutif d’Equilis Europe.

Pour atteindre cette offre remarquable en circuit court, 1.350 panneaux photovoltaïques seront répartis sur les trois toitures du retail park pour produire plus d’un million de kWh sur base annuelle et permettre au passage de réduire de 6.000 tonnes les émissions de CO 2 au cours des trois prochaines décennies d’exploitation du centre commercial.

Un (premier) partenariat win-win avec Iberdrola

Le projet financé et géré par Iberdrola prévoit également une station de recharge électrique équipée de 8 unités de recharge semi-rapide et de 5 chargeurs ultra-rapides, capables de charger simultanément 26 véhicules avec l’énergie fournie sur place. «De plus, l’infrastructure électrique avancée d’Iberdrola permet une surveillance et une maintenance en temps réel de l’alimentation électrique du retail park, pour détecter d’éventuelles anomalies et des opportunités d’économies et pour maintenir une efficacité maximale de l’alimentation tout en réduisant les coûts», détaille Víctor Gómez, le CEO d’Equilis Espagne.

Nexum, nouvelle destination commeciale ‘tout en un’

Le nouveau projet commercial financé et développé par Equilis (budget global estimé à plus de 100 millions d’euros) vient d’ouvrir ses portes. Dessiné par les architectes de Chapman&Taylor et Inel, il s’agit d’un retail park urbain très ouvert de quelque 23.000 m² mêlant commerces, loisirs, services… et parking gratuit de 700 places à proximité d’un campus universitaire madrilène majeur, d’un hôpital et du plus grand datacenter du pays.

Il atteint aujourd’hui un taux d’occupation de 90%.

© Chapman&Taylor + Inel Architects

Parmi les 38 locataires déjà présents sur le site, on trouve notamment les enseignes Supeco, Carrefour, Media Markt, C&A, Deichmann, Kiwoko, Pepco, VivaGym, Norauto, Jysk, Espaço Casa, Ideal Home, MGI ou Action. Mais aussi une importante zone Horeca de 3.500 m² dotée de terrasses et regroupant des marques populaires comme 100 Montaditos, The Fitzgerald Hamburgers, KFC, Tony Roma’s, et un McDonald’s indépendant logé à l’entrée du complexe.

Un complexe hôtelier de 4.300 m² doit encore venir compléter le nouveau pôle urbain mixte qui comprend également une résidence pour étudiants (17.000 m²) et un immeuble de bureaux (1.500 m²).

Equilis, qui n’a pas pour habitude de conserver en portefeuille ses développements, devrait ne pas tarder à revendre l’ensemble du projet avec une solide plus-value, comme ce fut le cas à Barcelone, où le centre commercial Finestrelles, ouvert en 2018, avait été revendu en juin 2022 à la foncière française Frey pour quelque 128 millions d’euros.