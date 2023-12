L’imprimerie de la Banque Nationale transformée en projet mixte

Il s’agit d’un des îlots les plus importants du Pentagone bruxellois appelé à changer de fonction: la reconversion de l’imposant complexe de l’imprimerie de la BNB est actuellement à l’enquête publique.

Une bonne partie du bâti historique sis en contrebas de la cathédrale Saints Michel-et-Gudule, entre le boulevard du Berlaimont et la rue Saint-Laurent, est appelée à changer de visage en profondeur. Cette semaine débute en effet l’importante enquête publique cadrant la reconversion de l’imprimerie de la Banque nationale de Belgique (BNB), qui occupait activement au siècle dernier -avant l’avènement de l’euro et de l’argent dématérialisé- la majeure partie de ce quartier de haute sécurité dont la conception de la majeure partie des murs avait été confiée en 1940 à l’architecte Van Goethem.

Vue projetée à l’angle des rues Saint-Laurent et des Comédiens. © DDS+/Robbrecht en Daem Architects

L’acquéreur privé et maître d’ouvrage de la transformation des murs porte le nom de code de Fifty Six Gardens et regroupe en joint-venture les sociétés de promotion immobilière gantoise 3D Real Estate (Frank Donck) et bruxelloise Burco (Jean De Cloedt), qui ont acquis le complexe de quelque 15.000 m² bâtis il y a près de trois ans déjà.

Reconversion mixte, selon la nouvelle norme

Un premier projet avait été présenté aux services du maître architecte bruxellois (BMA) en avril 2022 mais n’avait pas convaincu les autorités urbanistiques car le gabarit proposé dérogeait trop largement aux lignes de conduite fixées. Le projet a donc été fondamentalement revu et repensé dans sa globalité afin de s’aligner sur le cadre établi par les instances régionales et communales pour le site concerné. Le projet ainsi adapté a été présenté lors d’une seconde réunion fixée fin mars 2023 et l’accueil a été unanimement favorable.

Le complexe avant et après transformation. © DDS+/Robbrecht en Daem Architects

Dessinés par les architectes de DDS+ conseillés par Robbrecht en Daem architecten, les plans déposés et jugés complets par urban.brussels (l’administration en charge de la délivrance des permis à l’échelon régional) comprennent la rénovation «raisonnée» et la démolition partielle des épais murs du complexe actuel dont la superficie totale pressentie atteindra 18.000 m² pour reconvertir l’ensemble en complexe mixte de bureaux (8.600 m²), de logements (7 appartements deux entités de 15 chambres de coliving) d’activités productives de biens matériels et immatériels (4.500 m²) et de commerces (2.500 m²). L’aménagement d’un parking couvert pour 36 voitures et 116 vélos est également au programme. Enfin, c’est le Bureau Bas Smets qui a été chargé de repenser les espaces verts du futur complexe (jardins d’hiver et d’été).

L’enquête publique en cours se termine le 4 janvier 2024; la Commission de concertation est planifiée dès le 16 janvier.

Circularité oblige

Dans la logique de pouvoir adapter le nouveau bâtiment aux besoins futurs, sa construction sera pensée par strates et les assemblages seront faits à sec dans la mesure du possible: toutes les façades seront conçues pour pouvoir être démontées aux fins d’une récupération éventuelle des matériaux en vue de leur réemploi. Les espaces techniques resteront facilement accessibles et les aménagements intérieurs ainsi que les cloisons seront aisément démontables.