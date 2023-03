Les projets de rénovation durable des Belges contrecarrés par le manque de moyens financiers

Malgré l’aspiration des Belges à devenir propriétaires et à rénover leur bien, l’inflation et la crise de l’énergie leur met des bâtons dans les roues.

Crelan et AXA Banque ont réalisé une enquête à l’occasion de la dernière édition de Batibouw. Il en ressort que 44% des personnes interrogées déclarent retarder ou abandonner leurs projets d’achat ou de rénovation en raison d’un manque de moyens financiers. Le nombre de personnes interrogées indiquant avoir acheté un logement en 2022 (26%) a presque été divisé par deux par rapport à 2020 (43%). Le Belge se résout en priorité à rénover son bien pour améliorer son confort tout en limitant ses dépenses. La volonté d’éco-rénover est cependant bien présente, comme en témoignent les chiffres.

Priorité: éco-rénover

Conséquence directe de la crise énergétique et de l’inflation, les Belges interrogés en ce début d’année 2023 témoignent de leur attention grandissante vis-à-vis de l’efficacité énergétique du bien convoité pour un nouvel achat. Ainsi, la classe énergétique du bien arrive en troisième position des aspects les plus importants pour les personnes ayant l’intention d’acheter dans les trois prochaines années (15%). Cet aspect est précédé du fait de posséder un jardin (19%) et par la localisation (36%), qui constitue la majeure priorité pour ces futurs acquéreurs.

D’après les résultats de l’enquête, pour de nouveaux investissements, 39% des propriétaires donneraient la priorité à un investissement dans l’efficacité énergétique de leur bien, par rapport à 35% l’année dernière. En effet, lorsqu’on demande aux répondants quelle rénovations ils effectueraient avec 20.000 euros, l’installation de panneaux solaires, d’une pompe à chaleur ou d’une meilleure isolation arrivent en tête du classement. A contrario, et en toute logique, les investissements onéreux et énergivores, comme le fait d’installer une piscine, se classent tout en bas du classement.

Travaux de confort

Malgré cette volonté d’éco-rénover en théorie, les rénovations effectuées dans la pratique visent plutôt à améliorer le confort de vie (62%). L’efficacité énergétique constitue la deuxième raison principale pour effectuer des travaux chez soi (53%). Une différence est à noter selon les régions : 59% des personnes résidant en Flandre indiquent que l’efficacité énergétique a constitué le principal moteur pour effectuer leurs travaux récents, contre 45% en Wallonie. Ce sont surtout les petits travaux visant à améliorer le confort (papier-peint, peinture, cuisine, etc.) qui sont évoqués dans les rénovations passées et futures évoquées.

Le regard des Belges est mitigé par rapport à leur pouvoir d’achat sur le marché immobilier. La moitié des personnes interrogées jugent que la période actuelle est pire que la même période l’année dernière pour effectuer un achat, et 35% d’entre eux pense que la situation va encore empirer dans les trois années à venir.

Le Belge a toujours une brique dans le ventre

Malgré ces temps difficiles, les Belges accordent toujours une grande importance à l’immobilier. Les chiffres de Crelan/Axa à ce sujet sont sans appel. Ainsi, 72% des personnes interrogées possèdent au moins un bien immobilier. Les personnes résidant en Flandre sont également plus susceptibles de posséder un bien (76%), en comparaison avec la Wallonie (68%) et Bruxelles (61%). Parmi les propriétaires interrogés, 17% possèdent même deux ou plusieurs résidences, le plus souvent mises en location ou servant de résidence principale à des membres de leur famille. L’habitat groupé est également prisé, en particulier chez les jeunes entre 18 et 24 ans, parmi lesquels 36% choisissent cette option.