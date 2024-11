Brabant flamand: les prix des appartements neufs peuvent encore augmenter

Une nouvelle hausse des prix de 2,7 % sur une base trimestrielle suggère que la pression sur le marché des appartements neufs dans le Brabant flamand se poursuit. Dans les autres provinces flamandes, les prix des constructions neuves ont baissé au troisième trimestre.

Selon les calculs de la plateforme de données immobilières Realo, le prix du mètre carré dans le Brabant flamand s’élève désormais à 4.127 euros. Cela en fait de loin la province la plus chère du pays pour les nouvelles constructions. La province voisine, le Brabant wallon, occupe la deuxième place avec un prix au mètre carré de 3.697 euros (+ 0,3%).

Dans la périphérie verdoyante de Bruxelles, les prix au mètre carré dépassent même allègrement les 5.000 euros. Tervueren est la commune où l’immobilier est le plus onéreux de la province. Pour un appartement de deux chambres, le prix de référence s’élève à 484.462 euros. Crainhem suit en deuxième position avec un prix de 472.203 euros pour un appartement similaire. Le chef-lieu provincial, Louvain, occupe la cinquième place. Le prix de référence s’y stabilise à 398.155 euros.

La région frontalière avec le Limbourg reste, quant à elle, relativement bon marché. Bekkevoort est la commune la plus abordable avec un prix de référence de 237.059 euros pour un appartement de deux chambres.

Zoom sur le projet Cultura

Avec ce projet, le promoteur immobilier Resiterra entame une nouvelle phase de redéveloppement du Hertogensite (7 hectares) au centre de Louvain. Cultura fait partie d’un ensemble de bâtiments combinant logements et commerces, une nouvelle salle de spectacle et une extension de l’hôtel Martin’s Klooster.

La partie résidentielle comprend 33 appartements proposant une, deux ou trois chambres et des surfaces entre 70 m² et 142 m², ainsi qu’un penthouse (229 m² + 55 m² de terrasse). En sous-sol, on retrouvera 36 places de parking et un espace de stockage.

Le cabinet d’architectes 360 Architects a opté pour une architecture en briques nuancées rouge-brun, complétée par des éléments en béton apparent et des fenêtres en aluminium.

Environ 70 % du projet a déjà été vendu. Il ne reste plus d’appartements une chambre à la vente. Les prix des deux et trois chambres débutent à 440.000 euros. L’achèvement du projet est prévu pour la mi-2026.