D’un couvent à un complexe résidentiel… le chantier du Gesù à Saint-Josse a débuté

Les travaux destinés à reconvertir l’ancien couvent du Gesù en complexe résidentiel durable ont débuté. La livraison du Royal Botanic est prévue pour le premier semestre 2026.

C’est la fin ou plutôt la suite d’une véritable épopée pour le site du Gesù, situé à Saint-Josse-ten-Noode face au Botanique. Laissé à l’abandon depuis plus de 40 ans, l’ensemble est désormais bel et bien pris en main. Les travaux de démolition ont enfin débuté. Le site devrait être totalement rénové d’ici deux ans, espère-t-on.

En collaboration avec les architectes du bureau bruxellois DDS+, les promoteurs VDD Project Development & REDET vont donc transformer le site en un complexe polyvalent d’une superficie totale de 15 000 m². Son petit nom ? Royal Botanic. Le site mêlera à la fois des fonctions résidentielles, commerciales et hôtelières, réparties au sein de trois bâtiments reliés entre eux par un jardin intérieur.

Le complexe à l’angle de la rue Royale, comprenant notamment la bâtisse néoclassique restaurée, et le nouveau bâtiment de la rue de la Comète situé à l’arrière du site, accueillera 57 appartements d’une superficie de 60 à 150 m². L’ancien couvent implanté rue Traversière a été cédé à YUST par les promoteurs.

Royal Botanic. Le site tel qu’il est attendu en 2026. © VDD Project Development

Le concept développé par YUST a déjà ses preuves à Anvers et à Liège. Comme dans ces autres villes, YUST proposera des séjours de courte et de longue durée ainsi que des espaces de coworking, des salles de réunion, un restaurant et un bar. Outre les infrastructures horeca et les espaces communs situés au rez-de-chaussée, les étages supérieurs abriteront 49 chambres d’hôtel et 90 appartements de coliving.

Le site sera bien sûr à la page en matière de durabilité, assurent les promoteurs, et sera entièrement pensé sans gaz.